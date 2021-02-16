Всего в этой встрече участвовало 40 хоккеистов, которые сменяли друг друга на площадке в течение 242 часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Канаде завершился самый длинный хоккейный матч в истории, в конце которого на табло горели цифры - 2 649:2 528. С таким фантастическим счетом любительская команда «Надежда» (Team Hope) победила «Исцеление» (Team Cure). Всего же в этой встрече участвовало 40 хоккеистов, которые сменяли друг друга на площадке в течение 242 часов.

В Канаде завершился самый длинный хоккейный матч в истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команды побили свой же рекорд, установленный в 2018 году, когда они играли на 52 минуты меньше - 251 часа 7 минут и 58 секунд. Правда, тогда была обычная зимняя погода, а в эти дни в провинции Альберта температура падала ниже минус 50 градусов, от чего на морозе даже лопались шайбы.

Команды побили свой же рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Эти игроки – настоящие воины, которые показали нереальную решимость ради благого дела», - сказал один из организаторов и добавил, что за эти 10 дней, хоккеисты собрали почти полтора млн долларов на благотворительность и ничего себе не отморозили.

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