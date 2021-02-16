В Киеве зарезали за русский язык

Экс-депутат украинской националистической партии «Свободы» Олег Гелевей, с ножом в руках бросился отстаивать закон «Об обеспечении госязыка». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-депутат украинской националистической партии «Свободы» Олег Гелевей, с ножом в руках бросился отстаивать закон «Об обеспечении госязыка».

Этот закон вступил в силу ровно месяц назад – 16 января. Теперь, в сфере обслуживания на Украине — в кафе, магазинах, парикмахерских, автобусах, аптеках, на рынках - русский язык запрещен. Пан Гелевей очень близко к сердцу воспринял языковую перемогу (победу - по-укр.) над гражданами Украины. И решил отметить это в киевском кафе вместе с ранее судимым товарищем. Великоукраинцы уже отведали горилки, поэтому скандал начался незамедлительно, со слов «чому не державною мовой?» (почему не на государственном языке, - по-укр.) – девушка-официантка, посмела говорить с ними на русском. За официантку вступился кто-то из посетителей. И Гелевей с побратимом, пользуясь ножом и численным преимуществом, зажали строптивого посетителя («А не москаль ли ты?») в угол. И, как написано в протоколе, «нанесли ему множественные резанные раны». Вызванная милиция экс-депутата отпустила, а его подельника задержала по статье «Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений» - до 7 лет заключения.

Любопытно, что это случилось в 7-ю годовщину Майдана и совсем рядом с площадью, где в 2014-м со сцены и в толпе корреспонденту «КП» много раз клялись соседскими поросятами: «Мы не против русского языка, мы против политики Кремля!» и «Никто ничего не запретит, да у нас все говорят на русском, вот мы с вами говорим, что вы тут пугаете кремлевской пропагандой!».

На деле, за месяц действия закона о запрете русского языка в сфере услуг, украинский «языковой омбудсмен» Тарас Кремень объявил, что уже получил больше 600 доносов от бдительных граждан. Жаловались на русский язык в кафе, магазинах и даже на сайтах интернет-барахолок. Жаловались, что депутаты Днепропетровска, Одессы, Николаева и Запорожья все еще смеют говорить на русском.

Украинская пресса оригинально отреагировала на резню в кафе из-за русского языка: «Зачем превращать бредни "соловьевско-киселевского" москальского ТВ в реальность?". Москали опять во всем виноваты, ага. Кто бы сомневался.

СПРАВКА КП

С 2014 года, русский язык на Украине начали истреблять открыто – с введения квот на употребление русского языка в эфирах и в прессе. В 2019 году вступил в силу Закон, разработанный еще при Порошенко, «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 1 сентября заработал закон, подписанный Зеленским «О среднем образовании», который ликвидировал все русскоязычные школы в стране и обязал преподавать 80% школьной программы на «державной мове».

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