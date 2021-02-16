От политика до стендап-комика: как Навальный в суде промотал весь свой политический вес

Наш колумнист Александр Коц - о заседаниях по делу о клевете блогера на ветерана. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Несколько раз от неглупых вроде людей слышал такую сентенцию: Алексей Навальный – политик нового типа. Вы, дескать, ящеры дремучие, привыкли видеть перед собой иконостас политбюро, у которого никакого креатива. На кого ни взгляни, все – коллективный Дементий Варламович Брудастый по прозвищу «Органчик»: «Не потерплю!» да «Разорю!»

То ли дело - Навальный. Посмотрите, как он держится, не налюбуешься. А говорит как складно – заслушаешься. И бог с ними, что нет у него политических программ, а все расследования — заказные, натянутые. Зато смотри в какой красивый фантик он все оборачивает!

Ну да, когда нет стресс-факторов и есть время для репетиций, можно отточить актерское мастерство. А вот вживую у блогера явно не ладится. На этих трех заседаниях по делу о клевете на ветерана мы увидели настоящего Навального – без грима и монтажа. Дворовое хамло! Не различающее нравственных границ. Истерик! Не способный держать удар. И самовлюбленный позер...

«Политик нового типа» мало отличался от себя образца «Русских маршей» нулевых, когда пытался возглавить националистов. Или начала десятых, когда седлал «либеральный» протест, крича на своих сторонников: «Чё стоите, бараны?!»

Ни тогда, ни сейчас на нем не было йельского лоска. Только девственная наглость незамутненного разума. Нравится вам такой лидер? Судя по провалившейся 14 февраля «революции фонариков», несогласные с властями люди хотели бы видеть во главе оппозиции кого-то другого. Навальный выбрал слишком токсичную тактику, из «кандидата в президенты» превратившись в стендап-комика, читающего в суде анекдоты.

Может, поэтому на третье заседание суда уже не пришли даже иностранные дипломаты. Да и жена улетела в Европу.

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