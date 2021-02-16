Навальный на скамье подсудимых: Спину чесал, анекдоты травил

Алексей Навальный во время судебного заседания 16 февраля. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Журналисты готовились, что уже третье по счету заседание суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана (95-летнего Игната Артеменко, которого блогер обозвал «предателем» и «позором страны» за его поддержку поправок в Конституцию) будет идти не меньше, чем предыдущие. А они шли по 11 часов! Потому многие пришли пораньше и — сразу в кафе Бабушкинского суда.

А там появились пирожные-медовички! Прямо такие как жена Навального Юлия демонстрировала в соцсетях.

- Вот приготовили для нее, а она улетела в Германию, - пошутили работники кафе.

Навального уже завели в стеклянный "аквариум", и он встретил журналистов в позе Наполеона: со скрещенными руками на груди. Лишь изредка почесывал спину - баня в СИЗО роскошь - только раз в неделю.

Cостоялось третье заседание суда по делу по обвинению в клевете Алексея Навального. Фото: REUTERS

Судья отметила, что ветеран в заседаниях больше участия принимать не будет. Он попросил оградить его от дальнейших оскорблений Навального (блогер уже на суде назвал его «куклой с медалями», саму судью - «оперштурмбанфюрером», а прокурору бросил: «сколько детей вы съели вчера?»).

- Да, какие оскорбления? Мое поведение можно назвать просто милым, это вообще были комплименты, а не оскорбления, - возмущается из-за стекла Навальный.

Прокурор около часа читает обвинение:

- Навальный оскорбил всех участников ролика в поддержку Конституции, но не каждый из них, как Игнат Артеменко в свои 15 лет воевал в партизанском отряде, не каждый в 1945 году под огнем противника форсировал Одер, не каждый был ранен... Прошу назначить Навальному за его клевету штраф в размере 950 тысяч рублей и по совокупности совершенных им преступлений («клевета» плюс «мошенничество» по предыдущему делу французской компании «Ив Роше» которую блогер со своим братом обманул с транспортными услугами) отправить его в колонию общего режима на 3,5 года.

Слово для прений взял сам блогер. Но вместо того, чтобы наконец извиниться перед ветераном, он перешел на скабрезности.

- Сегодня в СИЗО дали мне пачку писем. В одном увидел анекдот: человек щупает карман в куртке и думает, что это презерватив. А это оказывается чай, и человек думает: "Ну, надо же, какой я скучный". Так вот, наш прокурор - точно не скучный человек, - сказал Навальный.

На этом «шутки» не кончились.

- Я вот уже почти месяц сижу, и такая вышла штука, нет соли в камере, - пожаловался блогер. - Я ее заказываю в интернет-ларьке, ее не везут, жену прошу, закажи соль, заказала, не везут. Заказываю огурцы - везут, полно уже навезли. И когда огурцов уже завались, открывается окошко, и мне передают три килограмма соли. И поскольку о юридических вещах с вами (судьей, - ред.) говорить бессмысленно, может, вы знаете рецепт для огурцов и соли? Но учтите, лаврового листа тоже нет.

А адвокаты Навального, естественно, попросили суд вынести оправдательный приговор.

Судья вздохнула и объявила прения оконченными. Точку в деле решено поставить 20 февраля.

МНЕНИЕ

От политика до стендап-комика: как Навальный в суде промотал весь свой политический вес

Наш колумнист Александр Коц - о заседаниях по делу о клевете блогера на ветерана (подробности)