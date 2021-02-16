Фильм «Родные» - оправдание тех, кто вырос на фильме «Брат»

Кадр из фильма "Родные".

Многие приписывают Юрию Лозе фразу «Я свой «Плот» написал». Режиссер и сценарист Жора Крыжовников после успеха фильма «Горько» наверняка понимает всю глубину этой максимы. В коробке «Лего» из серии «Творческий метод Жоры» - семья, авторитарные родители, сын-гопник, сестра-сын не от мира сего, Сергей Бурунов, и, в отдельном пакетике, немного ксенофобии, антисемитизма, ненависти к Москве и мачизма. Многие российские режиссеры из такого же в целом набора все равно собирают танк, а Крыжовников через раз выдает шедевр. На этот раз фильм «Родные», где он сценарист, а режиссер - Илья Аксенов. Тандем оказался мощным, а фильм легко засунул на пояс все остальные премьеры недели.

Жора, конечно, бесит. Хотя бы потому, что каждый раз, произнося это полу-имя полу-кличку по отношению к уважаемому взрослому человеку, испытываешь неловкость. А еще - потому что он как-то умудряется нас всех видеть.

Замечает что-то, что лежит на поверхности, но мимо чего мы каждый день пробегаем мимо,. Вставляет это в кадр, и все становится понятно и о героях, и о нас самих. Словечко в диалоге, жест, надпись на футболке. Лучше всех это делал Алексей Балабанов в первом «Брате». Не зря, видимо плакат с Данилой Багровым мелькает в кадре «Родных». А как ему не мелькать в стране, для которой он, Данила, один из китов-слонов.

«Родные», как и «Горько», только на первый взгляд о 2020-х. На самом деле они все равно про 90-е. Про то, кем и как выросли те, кто воспитывался на «Брате», наблюдал за гибелью империи, не видел будущего, но что-то делал, как-то жил, что-то строил, чем-то объяснял для себя все, что происходило вокруг.

Герой Сергея Бурунова - самодур и семейный деспот, как раз из таких. Ему около 50, он не имеет ни творческой профессии, ни больших денег, а только эти факторы заставляют современное общество относиться к мужикам за 40 всерьез. Над такими смеются в соцсетях, их смешно изображает, в частности, сам Сергей Бурунов.

И все, что делает герой Бурунова в «Родных» чертов бунт против рутины. Против современного мира, признающего важным только умение выкладывать в инстаграмм фото хорошего качества и ведущего бессмысленную войну за подписчиков.

Отец семейства в «Родных» что-то снимает на телефон, и всем ясно, что в соцсетях он будет смотреться смешно и глупо.

Эта и многие другие детали изящно разбросаны по кино. Средний палец героя Никиты Павленко (копия героя Александра Паля из «Горько») перед указателем «Москва» никак не объясняется, да и не нужно. И взгляд человека, которого называют целителем, и машины, и пролитый в дороге кофе, и мешок с кукурузными палочками...

Когда тонких красок не хватает, авторы малюют штампами. Героический дед в исполнении Сергея Шакурова появляется в увешанном орденами мундире, подсолнухи выступают эмблемой любви, хоровое пение символизирует общинность и народность. Местами поступки героев кажутся надуманными, но местами же. А не всегда, как обычно в наших комедиях.

Примирить парня из 90-х с современностью призвана певица с еще одним дурацким именем Монеточка. Естественная в своей неестественности, настоящая, современная, но не самодовольная. Если для нее пожалеют дебютантских премий, будет искреннее жаль.

Оправдание 90-х. 80-х в самой цели путешествия безумной семейки в «Родных». Они едут на Грушинский фестиваль, название которого, с легкой руки своры юмористов всех мастей, стал синонимом чего-то старомодного, нафталинового, старорежимного, старперского, как кнопочный телефон или «Одноклассники».

И снова спасибо авторам фильма, нет в использовании названия фестиваля ничего иронического, уничижающего. Нет, это попытка оправдать тех, у кого ёкает сердце от «Лыжи у печки стоят...» или «Как здорово, что все мы здесь...», «Словно чья-та сигарета...»... Почему, собственно, несколько поколений людей объявляются ущербными и списанными в утиль от того, что реагируют на простые слова и мелодии, а не на кашу из нот и мата от Скриптонита и Моргенштерна?

Дожили, теперь для того, чтобы признаться в том, что любишь авторскую песню нужна смелость, мгновенно запишут в старики.

«Родные», конечно, ничего не изменят, никого не оправдают, ничего не объяснят. Но слезу из вас вполне могут вышибить, да и посмеяться дадут.

Ну хватит. Пойду поставлю «Плот».

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