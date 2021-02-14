Последние новости о снегопаде в Москве 13 февраля 2021 года: фото последствий непогоды

Пятница и суббота принесли москвичам немало хлопот. На город, в буквальном смысле этого слова, обрушилась снежная буря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о снегопаде в Москве, который прошел 13 февраля 2021 года, волнуют все больше жителей столицы. Горожане опасаются повторения ситуации с обильными осадками.

Настоящая зима продержится в столице еще некоторое время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятница и суббота принесли москвичам немало хлопот. На город, в буквальном смысле этого слова, обрушилась снежная буря.

Горожане опасаются повторения ситуации с обильными осадками Фото: Иван Макеев

По данным синоптиков, за прошедшие дни осадки превысили норму вдвое. Это можно заметить по улицам столицы, где сугробы возникли буквально на каждой улице.

Старожилы уже успели окрестить прошедшую непогоду "Снегопадом века" Фото: Иван МАКЕЕВ

Снег создал проблемы для водителей на дорогах, где загруженный трафик по всему городу держался два дня. Максимальными 10 балами мигала карта Яндекс.Пробки, предупреждая о заторах 12 и 13 февраля. Были заблокированы и частично перекрыты многие дороги Москвы.

Снег создал проблемы для водителей на дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ

Но нашлись и те, кому сюрпризы погоды оказались в радость. Дети оценили зимнюю сказку и словно герои советских открыток устроили снежный бой и катание с гор.

Сугробы возникли буквально на каждой улице Фото: Иван МАКЕЕВ

Настоящая зима продержится в столице еще некоторое время. Двадцатиградусный мороз продолжит проверять на прочность москвичей.

Дети оценили зимнюю сказку и словно герои советских открыток устроили снежный бой и катание с гор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старожилы уже успели окрестить прошедшую непогоду "Снегопадом века".