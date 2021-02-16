Лера Кудрявцева показала себя до всех манипуляций с внешностью

Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева разместила в блоге редкое фото. В кадре телеведущая позирует в компании своих коллег Ивана Демидова и Отара Кушанашвили.

"А ну. 1995 год. «МузОбоз»", - подписала Лера Кудрявцева раритетный снимок. В кадре она предстала в белых брюках и свитере. Звезде на фото 24 года. Как раз в 1995 году она пришла работать на телевидение. Вела программы "Партийная зона", "МузОбоз" вместе с Отаром Кушанашвили, "Испытание верности". Была виджеем на Муз-ТВ.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Ведь фолловерам посчастливилось увидеть кумира до всех манипуляций с внешностью.

"Лера на фото на молодого Харатьяна похожа", "Ну все Лера, сейчас опять все напишут, что ты нос сделала. Просто по себе знаю, что если подкачать губы, то и нос кажется меньше", "Леру не узнать", "Ого. Лера вы сейчас выглядите намного лучше", - пишет публика.

Как известно, в свое время Лера хорошо поработала над собой. Так, много лет назад она сделала пластическую операцию по увеличению груди. Правда, хирургическое вмешательство больно ударило по здоровью звезды. Она едва не умерла.

Все случилось в конце 2019 года. У знаменитости лопнула силиконовая грудь. "Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - заявила Лера.

Лера Кудрявцева в 2017 году. Фото: Евгения ГУСЕВА, Лариса КУДРЯВЦЕВА

А ведь врачи обещали ей пожизненную гарантию. "Я поставила импланты в грудь. На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - делилась звезда. Она отметила, что тогда, 15 лет назад, пластическая операция на грудь было огромной редкостью в России. Никакой информации толком никто не давал о возможных последствиях. Лера чувствовала себя подопытным кроликом. Но ради пышного бюста согласилась на риск.