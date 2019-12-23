"Левый имплант порван": у Леры Кудрявцевой лопнула грудь

Лера Кудрявцева - одна из самых красивых телеведущих. Звезда - обладательница шикарной фигуры и внушительного бюста. Причем эффектная блондинка всегда подчеркивала, что красота лица и тела у нее от природы. Однако несколько часов назад с Лерой случилась беда.

Лера Кудрявцева шокировала подписчиков откровенным признанием. Знаменитость в срочном порядке госпитализировали и прооперировали. Сначала она разместила фото руки из-под капельницы. "Девочки! Если из вас признается хотя бы человек 200, что у них стоят импланты в груди, будет пост", - написала звезда.

Подписчицы бурно отреагировали на сообщение своей любимицы и стали делиться историями про свои пластические операции. Кудрявцева обещание сдержала. И рассказала свою.

leratv Будет пост...

"Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении. Но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря!" - обратилась телезвезда к публике.

Дело в том, что 15 лет назад Лера решилась на пластическую операцию. Делали ее в Санкт-Петербурге.

leratv Наркоз еще не отошел...

"Я поставила импланты в грудь. На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - поведала звезда.

Она отметила, что тогда пластическая операция на грудь было огромной редкостью в России. Никакой информации толком никто не давал о возможных последствиях. Лера чувствовала себя подопытным кроликом.

Но ради пышного бюста согласилась на риск. Она проверялась каждый год. Но на днях что-то пошло не так.

"Отправили на УЗИ, потом на МРТ. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - заявила Лера.

Она отметила, что решилась на откровение, чтобы уберечь девушек от необдуманного шага. А в конце пообещала: "Подробнее напишу на днях и расскажу вам о болезни грудных имплантов. Ну а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую".