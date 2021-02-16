«Комсомолка» получила профессиональную премию за видеопроект «Начни с себя»

«Начни с себя» - совместный проект «Комсомольской правды» и Института развития Интернета (ИРИ).

Подведены итоги престижного профессионального конкурса - «Digital Communications AWARDS». Лауреатом в номинации «DIGITAL-МЕДИА & ИНСТРУМЕНТЫ: ВИДЕО» стал сайт «Комсомольской правды». Жюри оценило наш проект «Начни с себя». Проект посвящен эко-активистам, которые своим примером показывают и доказывают, что заботиться об окружающей среде может каждый.

- «Начни с себя» - это проект, в который наша команда вложила душу. Мы искренне считаем, что люди, которые занимаются спасением природы, - это одни из главных героев нашего времени. Поэтому были рады возможности рассказать об этих героях и их ежедневном подвиге на всю Россию. К счастью, это оказалось интересным и нашим зрителям. Видеоролики проекта «Начни с себя» в соцсетях «Комсомолки» посмотрели свыше 3,6 млн человек. Большинство из них - молодёжь, которая, судя по комментариям, была вдохновлена и мотивирована историями наших героев. Да и мы сами - команда проекта - совершенно по-новому взглянули на свой быт. Поняли, что даже такие необременительные привычки, как отказ от одноразовых стаканчиков и полиэтиленовых пакетов, могут быть полезны для планеты. И что вклад каждого, действительно, имеет значение. Теперь у нас в коллективе в почёте авоськи и термокружки! Да, мы тоже решили начать с себя - по примеру наших прекрасных героев и зрителей. А что касается награды - то мы, безусловно, очень рады такой высокой профессиональной оценке нашего проекта. Благодарим за премию - признание коллег окрыляет и вдохновляет!, - сказала на церемонии награждения главный редактор видеослужбы сайта «Комсомольской правды» Александра Лябина.

Главный редактор видеослужбы сайта «Комсомольской правды» Александра Лябина с наградой премии.

«Начни с себя» - совместный проект «Комсомольской правды» и Института развития Интернета (ИРИ).

- Социальные проекты очень нужны, востребованы у аудитории и их всегда объективно не хватает. Одна из главных причин – финансирование. Им, в отличие от коммерческого продукта, в разы сложнее его получить, и мы рады, что в прошлом году при поддержке нацпроекта «Культура» ИРИ удалось профинансировать большое количество яркого и запоминающегося контента на социальную тематику. Мы внимательно следим за судьбой наших проектов и, безусловно, всегда приятно, когда они находят признание не только в Сети, но и за ее пределами: у профессионалов, зрителей кинофестивалей, престижных премий. Теперь к 14 наградам, которые завоевал наш контент, прибавилась еще одна. Мы от всей души поздравляем команду «Комсомолки» с этой победой и желаем новых ярких идей и их не менее яркого воплощения, - прокомментировал Генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

«Digital Communications AWARDS» - ежегодный профессиональный конкурс, который проводит Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

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