ФСИН меняет стратегию работы с несовершеннолетними осужденными

Специалисты признают, что сложившаяся пенитенциарная система не предназначена для полноценной ресоциализации оступившихся молодых людей.

Специалисты признают, что сложившаяся пенитенциарная система не предназначена для полноценной ресоциализации оступившихся молодых людей. ФСИН России готова внедрять новые механизмы в рамках масштабного пилотного проекта, реализуемого совместно с известной некоммерческой организацией – АНО ФК «Тотем».

Стратегию предстоящих изменений в деятельности системы Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) в вопросах ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, обсуждали на большой видеоконференции, прошедшей 16 февраля. Важная роль помощников в предстоящей трансформации отводится некоммерческому сектору.

Пока же социум, как признают эксперты, слабо задействован в этой работе. В том числе происходит это из-за отсутствия наработанной практики взаимодействия общественных институтов и системы ФСИН. Найти точки эффективного содействия должен федеральный проект «Начни с чистого листа», инициированный ФК «Тотем» и реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов. В дальнейшем ожидается, что «Тотем» сможет стать модератором и координатором запускаемой инновационной системы для других НКО в регионах страны.

Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Клишас подчеркнул высокую значимость для государства решения вопроса полноценного возвращения в общество несовершеннолетних воспитанников колоний.

«Идея поддержать оступившихся ребят и создать такую среду, которая даст возможность вернуться к нормальной, полноценной жизни, крайне ценна. Надеюсь, положительная энергетика проекта даст возможность заразить ею и самих подростков, на ресоциализацию которых направлены усилия «Тотема». Важна и конструктивная позиция ФСИН России, для которой непросто выстраивать отношения с общественным организациями в силу специфики деятельности. И то, что служба ведет такой диалог для решения важной общественной задачи, делает ей честь», – подчеркнул Андрей Клишас.

Проект «Начни с чистого листа» призван снять одно из ключевых противоречий пенитенциарной системы. Закрытость исправительных учреждений лишь способствует накоплению негативного опыта, который находящиеся там подростки получают, взаимодействуя друг с другом. Для того чтобы дать таким детям положительный опыт и навыки, необходимо обеспечить коммуникацию несовершеннолетних осужденных с внешним миром. Показать им иные, не связанные с нарушением законодательства перспективы.

Для этого в рамках проекта «Начни с чистого листа» планируется выстраивать систему наставничества для воспитанников, основанную на поддержке общественных и иных организаций в самых разнообразных сферах деятельности (спорта, культуры, образования, творчества и других). Отбывающие наказание несовершеннолетние смогут сформировать социально полезные связи и получить новый положительный жизненный опыт.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев уверен в полезности нового общественного института ресоциализации осужденных – наставничества.

«Важно, что воспитанники ФК «Тотем» зачастую из похожей социальной среды, что и несовершеннолетние осужденные, но они, благодаря проектам клуба, выбрали другой путь – проявили себя в спорте, ведут здоровый образ жизни, стали успешными молодыми людьми. Чем не повод переоценить свои взгляды на жизнь и на собственное будущее для воспитанников колонии? Именно поэтому мы готовы принять максимальное участие в проекте и оказать всю необходимую помощь, чтобы положительный опыт «Тотема» транслировался на все регионы страны», – отметил Валерий Бояринев.

Фонд президентских грантов проект «Начни с чистого листа» привлек ощутимой и понятной пользой для общества.

«В ФК «Тотем» берутся за очень сложные проекты и достигают успеха - неслучайно организация вошла в ТОП-100 лучших российских практик, реализованных НКО. Работа с несовершеннолетними осужденными едва-ли быстро принесет результаты и не связана с легкими репутационными дивидендами, поэтому так ценна для нас. Реабилитационных проектов, к сожалению, не так много и тем они важнее для общества, а эксперты Фонда очень ждут таких проектов», – пояснил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

Проект по внедрению новых механизмов ресоциализации несовершеннолетних уже получил широкую поддержку в информационном пространстве. Рассказывать о ходе внедрения нового общественного института будет ИД «Комсомольская правда».

«Уверен, у нас получится хороший, честный проект, – поясняет первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. – Когда речь идет о воспитанниках колоний, далеко не все видят в них людей, детей. А наша задача – показать, что они такие же, как и все дети, но в силу своей пассионарности оказались в сложной ситуации. Важно, чтобы они задумались о своей дальнейшей судьбе, представили себя в роли художника, скульптора, человека искусства или спортсмена, а не просто поплыли по течению, возвращаясь на путь правонарушений».

Справка

Федеральный социальный проект «Начни с чистого листа» инициирован АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России. Реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Партнеры проекта: Росфинмониторинг, ИД «Комсомольская правда», ВГТРК, Межгосударственный информационно-аналитического журнал о культуре и искусстве государств – участников СНГ «Содружество искусств». Цель проекта – внедрение новых практик, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, их адаптацию в социуме, исключающую приверженность детей к криминальной среде. В течение 2021 года в рамках проекта запланирована большая программа мероприятий. Первое из них – Всероссийский творческий конкурс среди несовершеннолетних воспитанников колоний «С чистого листа», а ключевой частью проекта станут масштабные выездные форумы НКО в территориях. Тренерский состав и команда юниоров ФК «Тотем» посетят 8 воспитательных колоний ФСИН России: Можайскую, Колпинскую, Новооскольскую, Ижевскую, Белореченскую, Новосибирскую, Томскую, Кировоградскую.