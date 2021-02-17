"Володя метался между двух женщин": любовь и одиночество тайной подруги Владимира Высоцкого

Татьяна Иваненко родила от барда дочь Настю, которую он так и не признал. Фото: Кадр из фильма

О смерти актрисы Татьяны Иваненко стало известно 5 февраля. Ее называли тайной женой Владимира Высоцкого, его любимой женщиной. Тело 79-летней Татьяны Васильевны близкие обнаружили в ее московской квартире лишь на пятый день после смерти. У артистки остались дочь и внучка, но они давно живут отдельно. По словам друзей, последние годы женщина боролась с онкологией, в прошлом году у нее отнялись ноги.

Роман с красавицей Татьяной Иваненко, актрисой Театра на Таганке, начался у Высоцкого в 60-е годы. Их отношения продолжались несколько лет и расклеились, когда Татьяна сообщила Владимиру о своей беременности. Против его воли она родила дочь Настю, с которой актер никогда не виделся. После смерти барда Иваненко так и не устроила личную жизнь. В родном театре ролей для нее не было, поэтому ей приходилось подрабатывать уборщицей.

По словам актрисы Ларисы Лужиной, дружившей с Высоцким со времен съемок в фильме «Вертикаль», Иваненко до последних дней отказывалась от общения с журналистами. За откровения о романе с бардом ей предлагали миллионы. Но она, даже живя достаточно трудно, не хотела пускать посторонних в свою личную жизнь.

Партнерша Высоцкого по фильму «Вертикаль» Лариса Лужина общалась с Иваненко до ее последних дней. Фото: Кадр из фильма

- У них с Володей Высоцким была большая любовь, - рассказала «Комсомолке» Лариса Лужина. - Они бывали у меня в гостях. После смерти Володи мы с Таней общались только по телефону. Она не хотела говорить с журналистами про Володю. Даже сейчас ее с Володей дочка Настя и внучка Арина отказываются от общения с прессой. Недавно Настя сказала мне: «Как для мамы это было табу, так и для нас с дочерью тема Высоцкого навсегда закрыта!» Ну не хотят они никаких любовных откровений. Тане предлагали за интервью и за выпуск книги о Володе огромные деньги. В том числе и за границей. Но она хотела оставить их любовь с Володей только в своем сердце. Таня вообще всегда была очень закрытой, немногословной.

У нее в последнее время болели ноги, но это в силу возраста. А так она особо не жаловалась... Дочка в последний раз ей звонила 25 января, но Таня не подошла к телефону. А поскольку она была замкнутой и периодически просила дочь и внучку - «не беспокойте меня, я хочу побыть одна», никто не понял, что что-то не так. Иногда она по несколько дней не выходила на связь, такая привычка у нее была. Но потом семья запереживала. Приехали к ней, а Таня уже мертва.

По словам Лужиной, Высоцкий встречался с Иваненко, несмотря на то, сначала был женат на Людмиле Абрамовой, а затем на Марине Влади.

Даже женившись на Марине Влади, Владимир продолжал встречаться с тайной возлюбленной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Он женился на Марине Влади в 1970 году, но продолжал видеться с Таней. Володя метался между двух женщин. Он любил и ту, и другую. Всю жизнь. Только их. Вот такой человек. Поэтому и дочка у Тани родилась в 1972 году, когда он уже был женат на Влади. Таня была очень красивая, в молодости во ВГИКе ее назвали Брижит Бардо. Она сначала была темненькой, потом в блондинку перекрасилась. Тонкая талия, большая грудь, огромные глаза, пухлые губы. Она была так увлечена Володей, что мало обращала внимания на свою карьеру. Мало снималась, и в театре у нее были лишь эпизоды.

- Дочь похожа на Высоцкого?

- Похожа. Но больше похожа на Никиту, на его сына.

- Они не общаются?

- У них все хорошо, Таня говорила, что Никита называет Настю своей сестрой.

Татьяну называли русской Брижит Бардо. Тем не менее она мало снималась в кино, а в театре играла в эпизодах. Фото: Личный архив

КСТАТИ

Семья покойной артистки: Неправда, что мы ее бросили!

Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, тело Татьяны Иваненко несколько дней пролежало в квартире на Профсоюзной улице. Иваненко обнаружили в постели, предположительно, она умерла во сне. Причина смерти - рак.

Актер Станислав Садальский написал в соцсетях, что она умерла брошенная и забытая всеми. Семья Иваненко с этим категорически не согласна.

- Это не так. Контакт мы поддерживали, никого не бросали. Навещали по мере возможности, - сообщил «КП» муж Анастасии (дочери Высоцкого. - Ред.).

- Вы с Татьяной Иваненко общались?

- Временами. Редко. Она была закрытый человек, поэтому не всегда. Когда виделись, могли по дому помочь.

- Она сама не хотела тесного общения? Говорят, были с психикой проблемы?

- Это не могу комментировать. Каждый раз что-то пишут. Много того, чего нет.

- Пишут в основном о внебрачной дочке Высоцкого.

- И это моментально повышает рейтинги. А нам это ни к чему совершенно. Мы не публичные люди. Да, факт, что Высоцкий с Иваненко встречался. Ничего, кроме этого, я комментировать не могу. А то меня жена убьет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брошенная всеми: любовницу Владимира Высоцкого нашли через пять дней после ее смерти

О романе Татьяны Иваненко с актером судачила вся театральная тусовка (подробности)