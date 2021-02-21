Танк Лебеденко: Как в разгар Первой мировой в России создали самую большую боевую машину в мире

Размер Царь-танка впечатляет! Фото: Канал «Звезда»

Начнем с середины. Понимая, что далеко не все наши читатели - военные эксперты, все же спрошу: посмотрев на иллюстрации, скажите: где самое уязвимое место танка Лебеденко? Правильно - его девятиметровые колеса на спицах: танк высотой с трехэтажный дом - прекрасная мишень, и всего несколько обыкновенных пушечных снарядов выведут его из строя.

Но кто обращал внимание на такие мелочи, если высочайшее соизволение и 210 тысяч рублей буквально из кармана выдал разработчику сам Николай II?! Сначала проект посмотрел глава Союза земств и городов князь Георгий Львов - тоже не великий инженер. Но именно он добился личной аудиенции у императора. Встреча состоялась 8 января (21 января) 1915 года. Лебеденко пришел на нее с хорошо подготовленной презентацией в виде деревянной модели своей машины с двигателем на базе граммофонной пружины. Придворные вспоминали: император и инженер, «аки дети малые», полчаса ползали по полу, а игрушка бегала по ковру, запросто преодолевая наваленные на нем стопки томов «Свода законов Российской империи».

Царь-танк

У нас есть никогда не стрелявшая Царь-пушка, никогда не звонивший Царь-колокол, в Оружейной палате хранится никогда не ездившая Царь-карета, подаренная Екатерине II ничего не знавшими о наших дорогах иностранцами. Танк Лебеденко («Нетопырь», «Летучая мышь», «Мамонт») - продолжение коллекции. Если быть точным, это колесная боевая машина.

По замыслу создателей, главным оружием их детища должен был быть психологический эффект - появление гиганта на поле боя испугало бы солдат противника куда больше, чем слоны Ганнибала древнеримских легионеров. Ну представьте себя немецким бойцом 1915 года!

После монаршего вердикта работы шли быстро - уже в мае 1915 года агрегат начали собирать в лесу неподалеку от подмосковного Дмитрова. 27 августа (9 сентября) провели первые ходовые испытания. По воспоминаниям очевидцев, девятиметровые колеса «ломали березы, как спички». Рев мощных трофейных двигателей, снятых с подбитого германского дирижабля, слышали за десятки километров. Танк проехал пару километров и встал.

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас поместил в свою вселенную похожий на машину Лебеденко межпланетный дроид-танк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ахиллесова пята «Летучей мыши»

Оказалось, в мягком грунте увяз небольшой - всего-то полтора метра - задний каток. Понимая, что нет в мире тягачей, способных вытащить монстра, экипаж попытался выкарабкаться силами собственных двигателей, но увязли еще глубже. Так глубоко, что детище Лебеденко простояло на этом месте еще много лет.

Тут и у военных представителей глаза открылись: высокая комиссия закрыла проект, указав на уязвимость танка, его дороговизну, конструктивные недочеты, тонкую броню, невозможность изготовить двигатели такой мощности силами отечественной промышленности… Словом, тупиковый проект. Как и большинство проектов эпохи, когда инженеры вслепую нащупывали правильные решения при разработке самолетов, подводных лодок да и просто автомобилей.

До 1917 года танк стоял под охраной на том месте, где застрял. Потом про него забыли. Лишь в 1923 году вспомнили и разобрали на металлолом.

Сегодня крошечную модель «Нетопыря» можно увидеть в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль».

В 1956 году историю создания Царь-танка описал в художественно-историческом романе «Талант (Жизнь Бережкова)» Александр Бек. Под фамилией Бережков описан Николай Лебеденко.

В 70-е журнал «Техника - молодежи» посвятил ему знаменитый центральный разворот.

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас запустил на съемочную площадку очень похожий на танк Лебеденко межпланетный дроид-танк IG-227 Hailfire, только заднего катка не было.

В 2018 году в подмосковном Музее танка Т-34 группа энтузиастов воссоздала полноразмерный макет танка по оригинальным чертежам.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ

Кто ставил палки в спицы, или

А был ли капитан Лебеденко

В те годы провалилось много проектов. И каждый раз - будь то машина Лебеденко, танк Менделеева (сын великого химика) или «Вездеход» Пороховщикова - в кулуарах и прессе появлялись теории о том, что все это «англичанка гадит». По теориям заговоров союзники-англичане через своих российских «иноагентов» в Генштабе проваливали испытания и не допускали вывода новинок в серийное производство. А потом коварно использовали наработки отечественных гениев.

Загадочна и личность капитана Лебеденко (в других версиях - инженер, а то и врач). Нет ни одного факта биографии (дата и место рождения/смерти, образование, семья), ни единого написанного или подписанного его рукой документа, ни единой фотографии… Нет записей в дневниках Николая II, где он прописывал каждую встречу, а уж тем более такую запоминающуюся. Даже везде фигурирующая фраза «полчаса, как дети малые», с которой начался этот рассказ, подается от имени безымянного царедворца.

ТТХ

Итак, впечатлитесь масштабами.

Экипаж - 15 человек.

Длина - 17,8 метра.

Ширина - 12 метров.

Высота - 9 метров.

Две 76,2 мм пушки.

8 - 10 пулеметов «максим».

Двигатели - два авиационных высокооборотных «Майбаха» мощностью по 240 л. с.

Скорость по шоссе - 17 км/час.

Скорость по пересеченной местности - 10 км/час.

Запас хода по шоссе - ~60 км, по пересеченной местности - ~40 км.

Итальянский «Мотопулемет» MIAS. Фото: Wikimedia Commons

Самый маленький

Модель Лебеденко - самый большой в мире танк, хоть и создан в одном экземпляре. Но еще в Первую мировую появлялись модели самых маленьких бронированных машин. Начиная с просто пуленепробиваемых щитов на колесах, за которыми бойцы перемещались на коленях, заканчивая танками на базе мотоциклов.

Но самым известным стал итальянский «Мотопулемет» MIAS (Motomitragliatrice), созданный в 1935 году итальянской компанией Ansaldo.

Несмотря на скромные габариты, он был вооружен двумя пулеметами калибра 6,5 мм и только что изобретенным гранатометом Brixia Modelo 35 калибра 45 мм с запасом 50 гранат.