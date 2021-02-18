Чем обедал Наполеон и кого любил Сталин: брутальные книжные новинки

Книги, которые станут лучшими подарками мужчинам на 23 Февраля Фото: Shutterstock

«Легендарные разведчики-3»

Николай Долгополов

«Легендарные разведчики-3»

Издательство «Молодая гвардия»

Бывший журналист «Комсомолки» (а ныне заместитель главного редактора «Российской газеты») Николай Долгополов написал множество книг о разведке. В частности, два тома «Легендарных разведчиков» в серии ЖЗЛ. В третьем он рассказывает о людях, чьи биографии были рассекречены недавно. Это не всем известные Филби, Абель-Фишер или Зорге: одних героев книги до сих пор нельзя называть по имени, про других нельзя говорить, где они работали… Впрочем, истории их от этого не становятся менее увлекательными. Вот «Иван Иванович Иванов» (это, конечно, псевдоним и не оперативный) в 1995 году по личной просьбе Жака Ширака, обратившегося к Ельцину, спасает из сербского плена двух французских летчиков. А вот во время гражданской войны в Ливане в 1985-м спецслужбы освобождают советских заложников, захваченных террористами. А вот история любви Виталия и Тамары Нетыксы: за неделю до свадьбы он сообщил ей, что собирается стать разведчиком-нелегалом, и спросил, согласна ли она остаться с ним (она ответила «да», в совершенстве выучила испанский и много лет проработала с мужем «в странах с жестким административно-полицейским режимом»). А вот полковник Виталий Коротков наконец-то дает четкий и однозначный ответ на вопрос: «Была ли актриса и любимица Гитлера Ольга Чехова агентом советской разведки?»

«Сталин. Главные документы»

«Сталин. Главные документы»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Сложности с биографией Иосифа Сталина начинаются с даты рождения: став вождем, он убавил себе один год (и официальная версия гласила, что он родился 21 декабря 1879 года по новому стилю, тогда как на самом деле 18 декабря 1878-го).

Официальная выписка из церковной метрики о его рождении и крещении приведена в этой книге. Как и еще сотни документов и фотографий, относящихся к Сталину. Каким был дом, где он рос? Как выглядела его первая жена Като? А Стефания Петровская, чуть не ставшая второй женой? А какие письма он писал матери? А как был обставлена его Ближняя дача? Это, по сути, его биография в картинках и факсимиле, снабженных короткими, но емкими подписями, а заодно биография страны в сталинскую эпоху. В книге собраны фотографии с шествий и парадов, картины советских художников, создававших образ вождя, газетные передовицы, записки, приказы и так далее, и так далее - вплоть до «Акта приемки гроба для товарища Сталина». Солиднейший том, который перелистываешь с открытым ртом - оказывается, ты совсем мало знал о «лучшем друге физкультурников».

«Тайна перевала Дятлова»

«Тайна перевала Дятлова»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Подумать только: считаные годы назад, в каком-нибудь 2008-м, о перевале Дятлова слышали лишь немногие любители таинственных историй. Сейчас он на слуху у всей страны - в чем немалая заслуга «Комсомольской правды»: именно наши журналисты неустанно разбирались в подробностях трагедии, случившейся на Северном Урале в начале 1959 года. Тогда при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. В этой книге - масса подробностей и о самих туристах (от их биографий до полного перечня снаряжения, провизии и лекарств, которыми они располагали), и рассказ об их поисках, и десятки архивных фотографий и документов, и подробные схемы, на которых показано, где найдены тела, и данные следствия, и, конечно, попытки разобраться - что же в конце концов произошло? На сегодня, как замечает автор книги Николай Андреев (в прошлом журналист «Комсомолки») существует 64 версии - от рациональных, приземленных, до фантастических. «Мне, к счастью, нет необходимости врать, передергивать данные. Я не адепт какой-либо версии, потому и нет нужды подгонять факты, документы - хладнокровно анализирую их», - пишет он. И книга его читается как захватывающий детектив.

«Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Cмерш, КГБ»

«Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Cмерш, КГБ»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. Все, что связано со смертью самого зловещего человека в истории Европы, страшно интересно. Как он провел последние дни, когда было ясно, что гибель Третьего рейха неотвратима и очень близка? Как именно умерли он и его приближенные? Что случилось с его трупом? Имели ли вообще место эта смерть и этот труп - ведь с мая 1945-го ходят слухи, что фюрер скрылся где-то в Латинской Америке? (2 мая ТАСС заявлял: «Вчера поздно вечером германское радио распространило сообщение так называемой Главной ставки фюрера, в котором утверждается, что 1 мая после полудня умер Гитлер. Указанные сообщения германской пропаганды представляют собой новый фашистский трюк… Германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение». 15 июня Daily Mail писала: «Согласно сообщению нашего каирского корреспондента, Гитлер, переодетый в женское платье, высадился в Дублине»... А 24 июня «Пари Пресс» информировала читателя, что Гитлер на огромной подводной лодке отбыл с западного побережья Франции в неизвестном направлении… В общем, мифов и легенд вокруг этой истории невероятное множество.) В толстой, роскошно изданной книге собрана, наверное, вся существующая информация о последних днях фюрера. И не в пересказе, а в документах, снабженных короткими комментариями.

«Наполеон. Жизнь и судьба»

Александр Вихров

«Наполеон. Жизнь и судьба»

Издательство «Аякс-пресс»

Александр Вихров - обладатель богатейшей, самой значительной в России коллекции предметов, связанных с эпохой и личностью Наполеона Бонапарта. К 250-летию великого полководца в Москве проходила выставка, где эта коллекция была показана. Гравюры, портреты, фарфор, медали, лубки, карикатуры, табакерки, документы… Роскошно изданная книга - одновременно каталог выставки и биография Наполеона, причем то и другое переплетено: именно с помощью вещичек и картинок воссоздается образ времени и самого «маленького капрала», который не любил носить с собой часы (сердясь, бросал их на пол с той же силой, как шляпу, и они ломались), был равнодушен к еде (ел два раза в день и глотал мясо с чечевицей так быстро, словно вообще его не пережевывал) и случайно предрек свою судьбу в 17 лет (одна из его тетрадей с конспектом по географии заканчивается словами «Святая Елена, маленький остров», а дальше - пустые страницы). Вихров уделяет особое внимание любви-ненависти, которая связывала Бонапарта с Александром I (один из самых трогательных экспонатов - наивный медальон «Дружеские объятия в Тильзите», на котором русский и французский императоры обнимаются). Время заключения Тильзитского договора Наполеон вспоминал как счастливейшее в своей жизни. Как известно, потом он сватался к двум сестрам Александра и получил отказ. Интересно представлять себе, насколько другой была бы европейская история, если бы он получил согласие…