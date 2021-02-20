Как французский почтальон 33 года в одиночку строил дворец, который увидел во сне

Будущий дворец почтальон увидел во сне. Фото: Ray RROBERTS/Global Look Press

Печальный вдовец

Судьба явно не баловала Фердинанда Шеваля. Родившийся в 1836 году в простой крестьянской семье мальчуган не был одарен глубоким умом. С горем пополам к 13 годам он кое-как сладил с письмом и счетом и с облегчением покинул школу, устроившись учеником к пекарю. Копаться в земле, как родители-фермеры, он не имел ни малейшего желания, так что с легким сердцем уступил наследство брату. А сам сосредоточился на багетах и круассанах.

За 9 лет у печи он успел завести жену и ребенка, наладить быт, как тут судьба начала испытывать Фердинанда. Умер его первенец, и пекарь так переживал утрату, что месить тесто ему больше не позволяют. Чтобы хоть как-то прокормить жену и второго сына, Фердинанд идет в батраки, но денег все равно не хватает. В поисках работы поприбыльней и поденежней, Шеваль подает заявку на должность почтальона. И через пару недель получает назначение.

В течение двух лет его перебрасывают из одной коммуны в другую. В итоге в 1869 году Фердинанд оказывается в дюжине километров от родной деревни. Но в это время его снова настигает беда: умирает второй сын, а следом и жена.

Камень преткновения

Каждый день Шеваль проходил по 20 - 30 км пешком. Его путь пролегал через леса и поля. Ноги заняты, а голова не особо. Вот и лезли всякие странные мысли. У Фердинанда они касались сказочного дворца.

Началось все с необычайно яркого сна. Перед ним предстал волшебный дворец с водопадами, пещерами и деревьями, высеченными из камня. Его стены украшали резные цветы и растения. Почтальон проснулся напуганный: большей красоты в своей жизни он не видел.

«Я никому не рассказывал об этом, опасаясь, что мою мечту превратят в насмешку, да я и сам считал себя смешным», - вспоминал Фердинанд позднее. О его сне не знала даже вторая жена.

Через 10 лет во время традиционного обхода деревень почтальон споткнулся о камень и чуть было не упал. Фердинанд хотел уж было выругаться, но решил рассмотреть виновника этого мелкого происшествия получше. Камень оказался необычайно красив, походил на древнюю окаменелость.

«Камень преткновения», - прошептал завороженно Шеваль, осторожно очищая булыжник от земли. Он завернул его в куртку и принес домой. Так в 1879 году началось строительство Идеального дворца.

Фердинанд Шеваль с женой Филомер и той самой дочкой Алисой, в честь которой назвал виллу. 1885 год. Фото: Wikimedia Commons

Вилла «Алиса»

На следующий день Шеваль отправился вновь к тому месту, где споткнулся, и нашел еще больше необычных камней, обточенных водными потоками.

«Раз природа создает такую скульптуру, то и я могу построить нечто прекрасное», - решил он.

С тех пор Шеваль превратился в глазах соседей в полоумного бедолагу. Каждый день во время разноса писем он собирал камни и складывал их в кучу, а вечером наполнял ими тачку (свою «верную спутницу», как называл ее почтальон) и катил к дому.

Скоро соседи начали гадать, зачем Фердинанду такая огромная куча камней во дворе. И когда он стал выкладывать из них фундамент, яснее не стало.

- Что ты делаешь? - осторожно спросила новая жена почтальона, недовольная тем, что он угробил ее огород своими камнями.

- Строю тебе дворец, - невозмутимо ответил почтальон.

Работы шли по ночам, Шеваль практически не спал и не отдыхал, желая скорее завершить работу. Его поддерживала дочь Алиса, рожденная во втором браке. Но в 1894 году девочка заболела и скоропостижно умерла. Ей было всего 15 лет. Смерть ребенка вновь сильно ударила по Фердинанду. Он замкнулся в себе и через два года ушел на пенсию. В честь Алисы он построил небольшую виллу Alicius неподалеку от дворца, в которой и прожил до конца своих дней.

Наивное искусство

Идеальный дворец был завершен в 1912 году и принес славу своему творцу еще при жизни. Шедевр Фердинанда сравнивали с работами Гауди, называя гимном природе. Посмотреть на каменное чудо стекались со всей Франции.

«Сын крестьянина, своей жизнью и смертью я хочу доказать всем, что и среди простого люда рождаются гении. Почти через 40 лет мой сон стал реальностью», - писал Шеваль.

Почтальон мечтал, чтобы его похоронили внутри его творения, но власти коммуны воспротивились. В 1914 году Фердинанд взялся за строительство родового склепа, названного «Усыпальница безмолвия и бесконечного покоя». Работа над ним растянулась на целых восемь лет и завершилась за два года до смерти самого Фердинанда.

Почтальон Шеваль умер в возрасте 88 лет в 1924 году, из них 33 года он посвятил дворцу из своего сна.

Дворец был завершен в 1912 году.

Комментарий эксперта

- Куда больше примеров наивного искусства есть в живописи. Тут все просто - бери кисть, краски и рисуй. В архитектуре неподготовленному человеку выразить себя сложнее. Хотя, думаю, у многих есть знакомые или родственники, которые своими руками дачный домик построили, - говорит историк архитектуры Дмитрий Беззубцев. - Хотя Идеальный дворец не единственный в своем роде. Например, в 60-е годы испанский монах начал строительство собственного собора, после того как заболел туберкулезом и был вынужден уйти из монастыря.

Идеальный дворец находится вне традиций: одна часть здания имеет четкую структуру, а затем сменяется жесткой асимметрией. Подавляющее большинство элементов и архитектурных решений - это фантазия Шеваля. Хотя где-то встречаются вещи подсмотренные, они не выполнены в академической традиции. В целом образ у Идеального дворца цельный, стилистика фантазийная, ненормативная, неправильная с точки зрения архитектурных норм. Перед нами феномен и весьма ценный.