«Я вернусь раньше, чем все ожидают»: Юлия Навальная дала первое интервью журналу мод

Юлия Навальная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Супруга оппозиционного блогера, основателя ФБК (входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Юлия Навальная рассказала главному редактору глянцевого журнала Harper’s Bazaar о том, почему ее дочка выбрала образование в Америке, и собирается ли сама «вторая Тихановская» в политику?

О делах самого Алексея Навального в интервью практически не говорится, зато на вопрос главреда глянцевого журнала о том что Юлия думает по поводу того чтобы стать в будущем общественной персоной, супруга оппозиционера ответила так: «На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика».

Что ж, прямой вопрос - готовят ли Юлию Навальную к карьере «российской Тихановской» - жене арестованного блогера, пошедшей вместо него в политику, о чем говорят многие политологи и журналисты в России (даже завзятые либералы), главреда гламурного журнала не задала. Может, из-за тактичности. А, может, сама интервьюируемая сгладила вопрос. Но факт остается фактом - тема не раскрыта.

Кстати, осенью в России предстоят выборы в Госдуму. И политологи так же подозревают, что Юлия Навальная может попытаться заявить о себе на них. Этот лежащий на поверхности вопрос жене оппозиционера тоже прямо не задан. Но завуалированно прозвучал даже не вопрос, а проброс (случайно ли?): «Есть ли какие-то изменения в законодательстве, которые не входят в первоочередные задачи вашего мужа, но вам бы хотелось, чтобы они случились?»

И Навальная ответила:

«Когда мы говорим о тех законах, в которых остро нуждаются женщины, прежде всего надо вспомнить о неравенстве доходов. Выполняя одинаковую с мужчиной работу, женщина почти всегда получает меньше. Этот вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне. На нем же нужно решить проблему одиноких матерей: миллионы молодых женщин отчаянно борются за существование, не получая алиментов.»

Такой немного феминистический подход. Хотя эту тему вовсю используют и известные в Госдуме депутаты-единороссы, никакой революции тут нет. Но наброски и заготовки к политкарьере все же, судя по ответу, обдумываются.

Разумеется не обошлось без вопросов о семейной жизни Навальных, и о судьбе их детей. В отличии от многих россиян главреда модного журнала совершенно не интересовало на какие деньги учится в американском университете дочь главного «борца с коррупцией»? И на какие деньги в Америке живет? Вместо этого Юлию Навальную спросили о планах дочери на будущее:

"По их системе она имеет возможность выбирать самые разные курсы и предметы. Ее еще в школе увлекала психология, так что, вероятно, пойдет в этом направлении. Американское образование было ее решением. Она поступила сразу в 10 лучших учебных заведений и находилась под очень сильным давлением. Мы с Алексеем подняли ей планку до невозможности.»

Собеседницу также волновал вопрос: «Когда и с каким чувством Юлия вернется в Россию?

«Я думаю, намного раньше, чем все ожидают. Их (чувств) будем много. Я обожаю Москву, я здесь родилась, выросла и мечтаю сюда вернуться. Но я бы сильно покривила душой, если бы сказала, что не волнуюсь. Не знаю, как все обернется, но я уверена, что бояться нельзя и отступать тоже.»

А где же вопрос - почему Юлия уехала из России в разгар судебного процесса над мужем? Почему сходила лишь на одно заседание в суде поддержать супруга? И что за дела у нее в Германии, где и на какие средства она там живет? Эти вопросы в самом деле не заданы? Или вычеркнуты?

Далее Юлия утверждает, что убеждена - совершенно нормальная мировая практика - представлять публике жен и детей. Но в России люди любопытные и если у Навального нашли кучу украинских родственников совершенно пробандеровских взглядов, возник логичный вопрос: «А кто родители его жены?» Был же вброс, что отец - чуть ли не офицер спецслужб и работник посольства в Британии. Алексей Навальный пытался это опровергать. Но почему бы не услышать все напрямую из уст Юлии? Но про своих родителей она ничего рассказывать не стала. Ответила так:

«Ведь если мы видим, что происходит у политика дома, то начинаем лучше его понимать. Конечно, есть и обратная, неприятная сторона публичности: про себя такие небылицы можно узнать… Я вот, например, тайно владею какими-то винодельнями в Европе. Моя мама стала больше читать в последний год. И теперь звонит мне и рассказывает удивительные вещи про нас всех.»

В семье Навальных есть свои традиции: пятничные семейные ужины. «Свою главную задачу я вижу в том, чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, дом — домом», — убеждена супруга политика. Но где живут Юлия и Алексей - опять ничего. Вообще ничего предосудительного, гладко и выверено.

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