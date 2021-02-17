"Не бог весть": Псаки рассказала, как относится к пицце с ананасами

Также Псаки ответила и на более серьезные вопросы Фото: EAST NEWS

Дженнифер Псаки, отвечающая в новой администрации США за связи президента с прессой, ответила на самые частые вопросы, поступающие к ней в Твиттере.

- Мы бы хотели знать ваши соображения о весьма спорном моменте – как вам ананас в качестве топпинга для пиццы? – такой вопрос к Псаки поступал, как выяснилось, не раз.

- Не бог весть. – ответила пресс-секретарь. – Я не любительница. Я – за зеленый перец и лук.

И добавила, что у каждого – свой вкус, и мы принимаем все.

Также в ролике Псаки ответила и на более серьезные вопросы, касавшиеся пандемии коронавируса, вакцинации, восстановления американской экономики, открытии школ, оказании помощи нуждающимся.

Финальным был вопрос: «Вернемся ли мы когда-нибудь к нормальной жизни?».

- Это вопрос, которые задают мне все время, – семья, соседи… На это мы, безусловно, надеемся… Мы прислушиваемся к мнению экспертов в области здравоохранения, и они говорят, что этот процесс займет некоторое время. – завершила Псаки свой видеоотчет.

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