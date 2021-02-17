Ровно сто лет назад уроженец России изобрел формулу духов Chanel №5

И вот уже целый век эти духи остаются одними из самых популярных в мире Фото: Shutterstock

Ровно век назад был изобретен самый известный женский парфюмерный аромат – духи Chanel №5.

Лицом этого аромата в юбилейном году станет актриса Марион Котийяр.

- В этих духах спрятаны все ноты таинственности, - говорит актриса. – Коко Шанель просила парфюмера создать букет из 80 нот! И он исполнил пожелание великой француженки.

В 1921 году модельер Коко Шанель попросила парфюмера Эрнеста Бо создать аромат, который «пах бы Женщиной». Уроженец России Бо к тому времени был одним из самых известных парфюмеров Франции.

Бо начал работать над духами после того, как вернулся с Первой мировой войны. Его полк находился в Северной Европе, за Полярным кругом, и позже парфюмер рассказывал, что холодные ноты духов были навеяны ему морозным воздухом и ледяной свежестью озер.

- Создать «женские духи с запахом женщины» в то время было невообразимой дерзостью, - говорит историк Элизабет де Фейдо. – Необычность духов Chanel №5 не только в аромате, но и в форме бутылки, ведь она напоминает лабораторную колбу. В то время это тоже было что-то из ряда вон выходящее.

Парфюмер представил Шанель десять итоговых версий. Коко начала их пробовать по очереди и, остановившись на пятом номере, сделала свой окончательный выбор.

И вот уже целый век эти духи остаются одними из самых популярных в мире.

В рекламных кампаниях этих духов принимали участие все самые красивые женщины мира - актрисы Мэрилин Монро, Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман, топ-модели Линда Евангелиста и Жизель Бундхен. В этот круг только единожды был допущен мужчина – голливудский актер Брэд Питт.