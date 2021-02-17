Даниил Медведев и Аслан Карацев повторили успех Сафина и Кафельникова

Медведев уже в четвертый раз подряд победил Рублева, который пока не взял у Даниила ни одного сета Фото: REUTERS

В среду Даниил Медведев в ¼ финала Australian Open победил своего товарища по сборной России Андрея Рублева (7:5; 6:3; 6:2) и вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

Медведев признался, что, несмотря на показательный счет, победа далась ему не без труда.

- Перед последним геймом матча у меня начались судороги. Я видел, что Андрею тоже очень тяжело, но пытался не показывать свои проблемы, в последнем гейме я не мог пошевелить левой ногой перед подачей, меня как будто вырубило. Я знал, что если проиграю, Андрей это увидит. Рад, что вытащил тот гейм. Я думаю, что я один из первых, кто так вымотал Андрея ”, - сказал Медведев после победы в своем 19-м матче подряд.

Кстати, Медведев уже в четвертый раз подряд победил Рублева, который пока не взял у Даниила ни одного сета.

Андрей Рублев, который проиграл четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, сказал после поединка с Медведевым:

- Если взять все матчи, которые я провел против него, сегодня он показал лучшую игру. В итоге он постоянно был лучше меня. Все просто.

Уступивший Медведеву россиянин рассказал о том, каково это было чисто с точки зрения психологии играть против своего давнего хорошего знакомого:

- Психологически было очень тяжело, потому что все время ощущение, что нельзя расслабиться. Как только чуть расслабишься, все кончено.

В целом же, Андрей Рублев был настроен довольно позитивно по поводу дальнейших перспектив в своей карьере. Главная мысль - он верит, что дальше будет все хорошо и в личных встречах он сможет взять верх:

- Надеюсь, мы будем играть еще много-много лет. Когда-нибудь у меня получится его победить. Потому что в каждом матче у меня были шансы: на US Open были сет-пойнты, сегодня – брейк-пойнты. Однажды мой день придет, - приводит слова Рублева Heraldsun.

Теперь Даниил Медведев в полуфинале Australian Open сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. А в другом полуфинале встретятся Новак Джокович и наш Аслан Карацев, ставший главной сенсацией турнира.

Стоит отметить, что Медведев и Карацев повторили одно из достижений российского тенниса. Это всего лишь третий раз, когда сразу два российских теннисиста вышли в полуфинал мейджора. Два предыдущих раза это произошло на Открытом чемпионате США в 2001 году (Кафельников и Сафин) и 2006 году (Михаил Южный и Николай Давыденко).

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