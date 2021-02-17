«В больницу положили, когда сатурация упала до 75»: Иосиф Пригожин – о последствиях коронавируса и антителах у детей

Иосиф Пригожин и Валерия заразились британским штаммом коронавируса в ОАЭ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Иосиф Пригожин в разговоре с нами подчеркнул: «Я совершил большую ошибку, что не привился нашей вакциной от коронавируса». Все дело в том, что продюсер с супругой певицей Валерией еще осенью улетел в ОАЭ. Недавно Пригожин и Валерия заболели коронавирусом, лечились в Дубае. И уже вернулись на родину. Если у Валерии болезнь была в легкой форме, то за жизнь Иосифа врачи боролись в реанимации. 51-летний продюсер рассказал kp.ru о лечении и восстановлении.

- Иосиф, вы так ответственно всегда относитесь к здоровью. Вы не были привиты от коронавируса?

- Я привился от гриппа «Флю-М» и сделал пневмококковую прививку «Превенар», предполагая, что она должна защитить легкие. Старался максимально соблюдать все меры безопасности – маски, санитайзеры. Я руки мыл раз пятьдесят в день!

- Были осторожным.

- Мы практически год были предельно осторожными. В октябре, когда стало понятно, что концертов мало, мы с Валерией поехали поближе к теплу и солнцу. Совместили в Дубае приятное с полезным – с работой: у нас там было три концерта, снимали клип, делали фотосессию. И решили остаться до середины января. Солнышко, море, спортзал – мы плавали в море, дышали свежим воздухом, в закрытых помещениях долго не находились. Сейчас совершенно точно известно, что для коронавируса не важна температура воздуха – жарко или холодно. Заражение – как лотерейный билет, никогда не известно, когда выпадет.

Пригожин восемь дней был в тяжелом состоянии. В госпитале его спасали дубайские медики, по телефону консультировали — российские.

- У вас ведь с Валерией диагностировали британский штамм коронавируса?

- Мы, русские, когда приезжаем в Дубай, то привозим с собой справки, перед вылетом делаем тесты на коронавирус. А из других стран без справок приезжают. И вот этот британский мутированный штамм попал мне в самые легкие.

- Говорят, что он более заразный?

- Он вирулентный, скорость распространения у него еще выше, чем у другой любой заразы. Сейчас там появилось еще восемь штаммов.

- Вы при первых симптомах пошли к врачам?

- Как только почувствовал недомогание - побежал сдавать анализы, проверяться. Как только понял, что симптомы усиливаются, то тут же поехал в больницу - только меня не приняли, потому что у меня сатурация была тогда 94. Когда в следующий раз меня привезли друзья в клинику, сатурация у меня упала до 75 – тогда меня приняли. Наверное, если бы меня взяли раньше в больницу, то и такой сложности не было бы. Поскольку больницы переполнены, палат свободных нигде нет, естественно, они старались брать наиболее тяжелых людей.

- В Дубае переполнены ковидные отделения?

- Конечно! И моя болезнь стала развиваться по самому плохому сценарию. Мне проводили мощную терапию, выводящую меня из цитокинового шторма (это потенциально летальная реакция иммунной системы). Это было тяжело. Поэтому призываю всех своих друзей и знакомых привиться.

- Во время лечения были консультации и с московскими врачам. Доктора общались между собой?

- С нашими врачами общался я. Очень благодарен невероятному специалисту — главврачу 52-й московской больницы Лысенко Марьяне Анатольевне, доктору Кириллу Маслиеву. А также хочу поблагодарить дубайских врачей. И своих друзей Фархада Ахмедова и Ильшата Нигматуллина, которые организовали мою госпитализацию.

- Кроме вас с Валерией, кто-то еще из семьи переболел?

- Марьяна Анатольевна Лысенко спасла моего сына. У него тоже был цитокиновый шторм. Наша невестка (супруга сына Арсения – прим. Авт.) беременная переболела. Поэтому даже у новорожденного ребенка есть антитела. Находятся в интернете люди, которые пытаются учить меня в оскорбительной форме: мол, зачем поперся к внучке - заразишь… У меня опыт жизненный большой. Я шестерых детей воспитал, живу с прекрасной образованной женщиной — певицей Валерией. Поэтому обойдусь без советов из соцсетей. У многих наших друзей новорожденные дети с антителами, потому что их мамы беременные переболели.

- А как вы сейчас себя чувствуете?

- Тяжело подниматься на второй-третий этаж пешком. Восстанавливаюсь.

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