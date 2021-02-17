Закулисье юбилея Сергея Пенкина: поздравление Примадонны, внебрачный ребенок и молодая фаворитка

Юбиляру вручили роскошный торт с его же съедобной фигуркой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Седьмой десяток Сергей Пенкин разменял еще неделю назад, но собрать родню и друзей сразу не получилось из-за большого концерта в "Крокус Сити Холле". Зато когда вечеринка наконец состоялась, поздравить артиста пришли более сотни друзей и родных, в том числе самые близкие - родные сестры Раиса и Валентина, которые специально примчались в Москву из Пензы.

Огромный зал клуба "Метелица" утопал в цветах, столы ломились от угощений, а гости старались перещеголять друг друга в подарках. Больше всего отличилась делегация из Италии: приятели привезли Пенкину пузатую бутылку именного вина и торт с фигурками апостолов. Впрочем, главное угощение вечера им превзойти не удалось: многоярусный торт с красной дорожкой из мастики и съедобной фигуркой юбиляра, которую он назвал Фредди Крюгером, единогласно признали шедевром.

Эвелина Бледанс даже в спортивном костюме выглядела роскошно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист получил в подарок от друзей из Италии именное вино. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ради такого десерта сам именинник в этот вечер отступил от диеты, которой придерживался больше месяца, чтобы эффектно смотреться на сцене.

- Я похудел на 15 килограммов, и это не предел, - похвастался заметно постройневший король эпатажа, который за вечер сменил два костюма - бархатный в цветах и расшитый золотом. - Знаете, ребята, я ведь до сих пор волнуюсь. После концерта в "Крокусе" на несколько тысяч зрителей был такой стресс. Я никогда не бываю собой доволен. Если ты доволен - значит, остановился в развитии. Пока я отошел, пока пропустил рюмочку-другую... И вот наконец мы все собрались.

Наталия Гулькина много лет дружит с Сергеем Пенкиным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Пенкин не мог не спеть на своем юбилее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жанна Эппле и Эвелина Бледанс не скрывали чувств от редкой встречи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На сколько лет себя ощущаете? - поинтересовались репортеры у Пенкина.

- Ну точно не на свой возраст. Такое чувство, что я мальчишка лет семнадцати, а на меня натянули кожу 60-летнего старика!

- А что бы вы себе пожелали?

- Ну... чтобы правительство Москвы подарило мне старый кинозал: хочу сделать театр, в котором бы пели не блатные, не люди с телеэкрана, а настоящие таланты.

- А ваша сестра сказала, что для полного счастья вам не хватает звания и ребенка (несмотря на уникальный голос в 4 октавы и аншлаги на концертах, Пенкин до сих пор не является ни Заслуженным, ни Народным артистом, да и наследников у него нет. - Ред.)...

- Ну какое звание, я вас умоляю! У меня был случай много лет назад: с покойным Сашей Абдуловым мы зашли в магазин в Питере. И рядом оказались какие-то бомжи, такие несчастные. Мне их так стало жалко. Мы купили водку, коньяк, и они вместе с нами выпили прямо в магазине. Понимаете, главное в человеке - душа. И надо всегда оставаться человеком.

Нет, у вас не двоится в глазах: красавицы-гостьи оказались близняшками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А ребенка вы планируете? Сейчас ведь артисты с помощью сурмам рожают в любом возрасте.

- Откуда вы знаете, может у меня есть ребенок?

- Девочка, мальчик?

- Не скажу. Но я знаю.

- То есть ребенок скоро появится?

- Он, наверное, уже взрослый. Потому что его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос" (это 80-е годы. - Ред.), - кратко обмолвился Пенкин и поспешил перевести тему. - Знаете, мне было очень приятно, что меня поздравила Алла Борисовна Пугачева вместе с Максом Галкиным. Они прислали голосовое сообщение, - поделился артист и включил журналистам послание в мессенджере.

"Наша семья в составе я и моя жена...", - начал Максим Галкин, а дальше уже продолжила Примадонна: "Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Главное, чтобы ты был здоров. Ты прекрасный человек, я это знаю. Прекрасный артист!"

Таким образом, юбиляр пресек многолетние слухи о своем конфликте с Аллой Пугачевой, которая якобы перекрыла ему путь на радио и ТВ. Когда-то Пенкин и сам признавался: особой дружбы между ними нет, общались по молодости, но потом отношения охладели. И все-таки, с возрастом две звезды, похоже, смогли найти общий язык, чему юбиляр оказался заметно рад.

А вот другие знаменитости нашли возможность лично поздравить именинника: на вечеринке Пенкина засветились Эвелина Бледанс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина... Григорий Лепс не смог прийти, но прислал несколько ящиков своей фирменной водки.

Очаровательный юбиляр признался, что чувствует себя 17-летним мальчишкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старшая сестра артиста Валентина Пенкина приехала на вечеринку из Пензы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Знаете, что мне в Сереже нравится? Он никогда ни перед кем не прогибается, - поделилась с репортерами диктор Татьяна Судец - знаменитая тетя Таня из "Спокойной ночи, малыши!". - Вот почему у него званий нет? Да потому что человек не хочет идти и перед кем-то раскланиваться, деньги платить. Ведь не секрет, что многие покупали себе звания за деньги. А Сережка сказал: "Фиг вам!". Он и так любимец народа. Кстати, вы слышали его последнюю песню про шоу-бизнес ("Медиамир" - Ред.)? Если бы она у меня была, я бы ее точно в Интернет запустила. Такая хорошая песня, она бы всем так дала по мозгам!

Татьяна Судец с дочерью Дарьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наряду со знаменитостями веселились и непубличные, но очень дорогие для Пенкина гости. Одну из них - юриста Ольгу Кривельскую певец представил прессе с многозначительной подводкой: мол, очень выручила в трудный момент. Как выяснилось, два года назад она спасла артиста в крайне тяжелом судебном процессе.

Юрист Ольга Кривельская спасла певца от банкротства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это было очень тяжелое дело, Сергей так переживал, что даже потерял голос, - рассказала "КП" адвокат, категорически отказавшись раскрыть детали иска (судя по всему, речь идет о взыскании долга в размере 63 миллиона рублей. Дело довольно темное: певец якобы взял взаймы 3 миллиона, о остальное "накапало" за нарушение сроков возврата. - Ред.). - Я понимала: артист может потерять все, поэтому ответственность была колоссальная. К сожалению, суд первой инстанции Сергей пропустил, он банально не знал о нем, был на гастролях. Я подключилась уже на стадии апелляции, и к счастью, нам удалось убедить другую сторону отказаться от иска.

Кроме того, в этот вечер певец представил публике свою молодую протеже - 25-летнюю Дарью Храмову, которая приехала покорять Москву из Сочи.

Даша Храмова покорила артиста своим талантом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы познакомились в караоке, где я подрабатываю по выходным, - рассказала "КП" белокурая красавица. - Там часто бывают знаменитости, но как правило, они просто хлопают тебя по плечу и говорят: "Круто поешь!". А Сергей Михайлович сам подошел, познакомился, дал свои контакты и теперь часто зовет меня на мероприятия, чтобы помочь хоть как-то засветиться. Без поддержки пробиться сейчас очень сложно. Сколько бы я не подавала заявок на "Голос", меня ни разу не позвали на кастинг...

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