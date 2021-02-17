Нищих артистов предложили хоронить в Мытищах и на погосте устраивать концерты

Во время похорон продюсера Тимы Брика на Николо-Архангельском кладбище. Фото: Евгения ГУСЕВА

Музыкант и шоумен Стас Барецкий предложил открыть кладбище для знаменитостей в Мытищах. Поводом к данной инициативе артиста стали недавние похороны звезды сериала "След" Олега Валкмана. Как отметил певец, "человека негде было хоронить".

Стас Барецкий назвал артистов "самыми незащищенными людьми". Шоумен намерен им помочь хотя бы после смерти. Он предложил открыть отдельное кладбище только для звезд в Мытищах, чтобы даже самые нищие знаменитости могли обрести свой последний приют.

Стас заявил, что его "добила" новость о том, что актера сериала "След" Олега Валкмана было некому похоронить. "Человека негде было хоронить. Ну, и таких историй очень много. Поэтому накипело, и мы решили сделать такое кладбище", - цитирует шоумена 5-tv.ru. Действительно, после кончины Валкмана был организован сбор средств на его похороны, так как у артиста не оказалось близких родственников.

Певец и по совместительству президент "Союза Профессиональных Ритуальных Агентов" сообщил, что у него есть во владении два гектара земли в Мытищинском районе, которую он и хотел бы использовать для погоста. "Артисты, я считаю, у нас самые обиженные люди, незащищенные. Артисты - они в небе, а по земле плохо ходят, потому что быт, суета - им в этом смысле тяжело. Они уходят рано, кончают жизнь в плохих условиях", - сокрушается Барецкий.

На "звездном кладбище" он хочет сделать льготные условия для захоронения актеров - для их родственников будет предусмотрен кредит. Намерен Барецкий сделать и бесплатные места для нищих знаменитостей - для тех, за кого будет совсем некому и нечем заплатить. "Еще мы там хотим сделать концертную площадку, как бы это не смешно звучало. Я не вижу ничего смешного и циничного. Там будут устраиваться вечера памяти, может быть благотворительные концерты, благотворительные спектакли", - поделился идеями Станислав Валерьевич.

Шоумен Стас Барецкий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, его уже поддержали Сергей Шнуров, Иван Краско, а также концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова. А вот у музыкального критика Сергея Соседова предложение Барецкого вызвало скепсис. Он напомнил, что есть кладбища для знаменитостей, "где простому человеку не лечь никогда": Новодевичье, Ваганьковское, Троекуровское.

Непонятна музыкальному критику оказалась и идея открыть на погосте концертную площадку. "Вечера памяти на кладбище? Концертный зал? Билеты там будут продаваться? Как-то это звучит нехорошо. Я не хочу идти в концертный зал на кладбище и не пойду туда. Эта идея не должна быть поддержана никак", - сказал, как отрезал, Соседов.

Намерения Барецкого открыть звездное кладбище подверг критике и художник Никас Сафронов. Он считает, что не все знаменитости захотят быть захоронены рядом друг с другом. "Стоит ли делать отдельное кладбище? Вряд ли. Тут запутаются, кто звезда, кто не звезда. Они передерутся все друг с другом еще при жизни... Я не думаю, что, дай Бог ему долгих лет жизни, Никита Сергеевич Михалков захочет быть похоронен рядом с Ольгой Бузовой. Это разные совершенные уровни. Это звезда «Дома-2» и есть звезды настоящие, как Василий Лановой или Олег Табаков", - заявил портретист.

Он напомнил о советской традиции, когда прах великих государственных деятелей захоранивали в кремлевской стене, а народных художников - на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбищах. "Звезда звезде рознь... Тогда для шоу-бизнеса надо какое-то кладбище: там Бузова и рядом с ней ее друзья", - отметил Никас.

Вдова Николая Караченцова и вовсе назвала унизительной идею о создании кладбища для нищих звезд. Она считает, что артисты, любимые и известные люди должны покоиться на разных кладбищах. Кто-то может изъявить последнюю волю, чтобы его похоронили в родной деревне или рядом с родителями.

При этом Людмила Поргина согласилась, что "проблема престарелых актеров" существует. "Артисты действительно умирают по-разному. Есть люди, которые достигли известности и признания, а затем незаметно «выпали» из всеобщего признания, стали забыты, больны. Иногда у таких людей нет родственников, средств", - сокрушается актриса.

Людмила Андреевна отметила, что хоронить многих актеров помогает Никита Михалков. "Отдельное кладбище не нужно! Я прихожу на Троекуровское кладбище к Коле, там лежат Наташа Гундарева, Валя Толкунова, Люба Полищук, Валентин Гафт… Кто-то покоится на Новодевичьем, на Ваганьковском. Там масса хороших, любимых актеров, будто со старыми знакомыми встретился. Зачем делать для тех, кто всю жизнь выходил к зрителям, отдельное кладбище?", - цитирует ее "Вечерняя Москва".

Поргина заверила, что для выдающихся личностей - тех, кто много сделал для народа и страны, место на исторических кладбищах Москвы пока найдется. Главное, по мнению артистки, чтобы к тем, кого знают и помнят - музыкантам, писателям, политикам и ученым, - могли прийти люди.