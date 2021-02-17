Как подготовиться к прививке от коронавируса: три главных правила

Аниматор одного из столичных торговых центров в кабинете для вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В стране продолжается прививочная кампания против коронавируса. Многим из нас хочется, чтобы после уколов иммунитет был ух, огонь! Чтоб не жалко было два раза проколотое плечо, а кому-то и пары вечеров, испорченных побочными эффектами - ломотой в костях и температурой. Можно ли как-то усилить иммунный ответ организма на прививку? Вот что отвечает на этот вопрос врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова. Главные правила доктор обозначила в своей статье в Инстаграм.

1. Не забывайте о пребиотиках и пробиотиках...

Это вещества-партнеры. Пребиотики, так сказать, идут первыми, они не перевариваются и не всасываются в тонкой кишке, но создают благоприятные условия для роста и размножения пробиотиков, тем самым стимулируют здоровье кишечника. Пробиотики способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также избавлять нас от вредных патогенных бактерий.

Обзор за 2018 год показывает, что эти вещества смогли повысить эффективность 17 вакцин. Коронавирусной тогда просто не было. Наибольший эффект достигается, если начинать их применять перед вакцинацией, а чтобы еще больше помочь организму в выработке иммунитета, нужно продолжать применять их регулярно. Согласно научным данным, в среднем добавление пробиотиков длилось 7 недель, а пребиотиков – 16 недель. Активируя кишечный иммунный ответ при помощи пробиотиков, мы повышаем выработку специфических антител в ответ на вакцинацию.

Наибольшее количество пребиотиков содержится в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах.

Традиционными кисломолочными продуктами с пробиотиками считаются кефир, ряженка, сыры, йогурт, мацони, рикотта и другие продукты из кислого молока.

2. ...и важных микроэлементах

Селен участвует в формировании Т-клеток (они нацелены на выявление и устранение специфических инородных частиц в организме, таким образом выполняя защитную функцию - прим. ред.) и веществ, которые они используют в борьбе с инфекциями.

- Добавки селена улучшают ответ на вакцину. В исследовании вакцинации против полиомиелита с плацебо контролем пациенты с умеренным дефицитом селена, получавшие 100 мкг в день улучшили Т-клеточный ответ.

Цинк важен для врожденного и приобретенного иммунитета, который поддерживает естественные клетки-киллеры (те, что уничтожают «врагов», которые угрожают нашему здоровью, то есть зараженные вирусом и пораженные онкологическим процессом, - прим. ред.) и созревание Т-клеток, которые важны для ответа на инфекции и вакцины.

- Низкий уровень цинка у пожилых людей связан с повышенной восприимчивостью, длительностью болезни и повышенной смертностью. Прием 20 мг цинка в день восстанавливает активность тимулина – гормона, вызывающего созревание Т-клеток у пожилых людей.

Можно ли как-то усилить иммунный ответ организма на прививку? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

А что же витамины?

Обычно, говоря об иммунитете, имеют в виду известные витамины А и D. Однако с ними не все так просто.

- Данные о том, насколько витамин А улучшает ответ на вакцину, зависят от конкретных особенностей населения, возраста, пола, тестируемой вакцины и исходного уровня этого витамина.

- Хотя витамин D играет важную иммунномоделирующую роль, его прием не привел к повышению выработки антител к вакцинам от гриппа даже у пожилых людей с дефицитом этого витамина.

- Однако недавние наблюдения показали, что уровень витамина D влияет на благоприятные исходы при лечении Ковид-19 у госпитализированных пациентов. Поэтому очень важно особенно сейчас поддерживать достаточное количество этого витамина в организме.

3. Белок, спорт и настроение

- Дефицит белка может вызвать ослабление реакции на вакцины. Поэтому следите за тем, чтобы питание накануне прививки было богато белком.

- Исследование, в котором участвовали люди старше 62 лет, показало, что у тех, кто интенсивно тренировался больше 60 минут в неделю, увеличился антительный ответ на вакцину против гриппа, по сравнению с контрольной группой людей, ведущих сидячий образ жизни.

- Одно небольшое исследование с участием людей в возрасте от 65 до 85 лет доказало, что хорошее настроение в день вакцинации против гриппа привело к более высокими реакциям антител через 16 недель после прививки.

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