"Кидался с заточкой, его даже Валя боялась": сын Легкоступовой угодил в клинику неврозов

Валентина Легкоступова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со дня смерти Валентины Легкоступовой прошло ровно полгода. Певица умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет после запоя. Незадолго до смерти певицу в состоянии комы доставили в больницу из наркоклиники. Причиной смерти Легкоступовой эксперты назвали закрытую черепно-мозговую травму. Дочь звезды Анэтта Бриль обвинила в трагедии вдовца исполнительницы хита "Ягода-малина" Юрия Фирсова. Они не раз публично выясняли отношения. На днях свою личную историю в эфире скандального шоу решил обнародовать и младший сын Валентины Валерьевны.

Сын Валентины Легкоступовой и ее вдовец Юрий Фирсов столкнулись на шоу. Мужчины не стали себя сдерживать и накинулись друг на друга с взаимными обвинениями и упреками.

Сын Легкоступовой Матвей. Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Так, Матвей решил публично рассказать о том, что ему пришлось пережить в последние несколько месяцев. После смерти мамы молодой человек впал в депрессию и лег в клинику неврозов на лечение. Как долго он там пробыл, наследник звезды не сообщил.

Известно лишь, что в январе 2021 года он дал свое первое интервью-исповедь, в котором рассказывал, как отчим угрожал ему ножами и выломал дверь в его комнате. Тогда же он обвинил третьего супруга Легкоступовой в том, что Фирсов "постоянно пытался предложить маме выпить, говорил, что с пивком жизнь проще, что алкоголь решает проблемы и так далее". Более того, именного тогда Матвей впервые сообщил, что его маму выводили из запоя в наркоклинике. Доподлинно известно, что в марте 2020 года она поступила в лечебницу с алкогольным абстинентным синдромом.

В эфире "Пусть говорят" Матвей повторил уже ранее сказанное, добавив некоторые детали. "Фирсов просто взбесился. Он начал мне угрожать, стал выгонять меня из квартиры, нашей с мамой квартиры. Я зашел в комнату свою, закрыл дверь на ключ и стал собирать вещи в рюкзак. Я хотел уехать в наш деревенский домик. Ключи мне пришлось просить у Фирсова... Потом раздался грохот. Фирсов выбил дверь в мою комнату и залетел с двумя ножами в руках. Он кричал: «Давай, давай». Потом он бросил ножи и ударил меня кулаком в лицо", - поведал Матвей.

Фирсов во время монолога Матвея опровергал каждое слово молодого человека. По словам вдовца, сын Легкоступовой специально оговаривает его. "Это не я, а он кидался на меня с заточкой в форме вилки. Матвей специально приготовил ее. Его даже мать боялась, поскольку он всем угрожал", - заявил мужчина.

Юрий Фирсов на могиле Легкоступовой. Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Он по сей день не находит себе места, плачет и получает утешение лишь на могиле любимой на Троекуровском кладбище. Тело артистки кремировали, а 30 декабря 2020 года в 55-й день рождения Валентины Валерьевны, прах предали земле. Могила вокалистки находится вдалеке от аллеи звезд. Обычный деревянный крест, фото в рамке и цветы, засыпанные снегом, - так выглядит последнее пристанище знаменитости.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Юрий не скрывает, что заявил права на наследство. И намерен забрать свое. "Я говорю про мой рюкзак с деньгами, там было 19,5 тысячи евро. Это мои личные деньги с продажи яхты", - резюмировал вдовец.

Всего на наследство певицы претендуют пять человек. На кону - авторские права певицы, два загородных дома в Подмосковье, дом в Испании и квартира в Москве. Помимо Фирсова получить свою долю имеют право мама Легкоступовой, дочь Анэтта, сын Матвей и второй муж певицы Алексей Григорьев. Он является отцом Матвея. В законном браке Григорьев прожил с Валентиной Валерьевной 20 лет. На днях мужчина заявил заявил свои права на имущество.