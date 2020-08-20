Разрыдался у гроба: вдовца Валентины Легкоступовой не пустили на похороны

В Москве на Троекуровском кладбище простились с Валентиной Легкоступовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Троекуровском кладбище простились с Валентиной Легкоступовой. Певица скончалась 14 августа в реанимации, так и не выйдя из комы. Вдовцу артистки Юрию Фирсову запретили присутствовать на ее кремации и погребении. Но убитый горем мужчина успел сказать любимой последнее "прости".

57-летний Юрий Фирсов пришел проводить Валентину Легкоступову в последний путь. Яхтсмен появился на траурной церемонии в последний момент. Вдовец приехал на кладбище на черном Mercedes в сопровождении охраны.

Он не находил себе места от горя, не общался с родственниками певицы. На траурной церемонии Фирсов сидел отдельно от близких покойной.

К гробу он подошел одним из последних, а когда стал прощаться, то не выдержал, упал на гроб, разрыдался и прошептал последнее "прости". После этого его под руки вывели из зала и увезли. Родня не пустила вдовца на церемонию кремации и захоронения праха жены, пишет "СтарХит".

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в 54 года. За неделю до смерти она попала в наркоклинику после запоя. По словам дочери, отправившей туда мать, певица была пьяна. Вместе с ней в наркологическую клинику доставили ее третьего мужа Юрия Фирсова. Позже он сбежал. А артистка впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. Дочь Легкоступовой Анетта Бриль говорила, что спортсмен ей угрожал.