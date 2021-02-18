Народный артист Андрей Мягков жил скромно, отказываясь от больших гонораров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруги, народные артисты Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская, лишь однажды пригласили домой журналистов – пару лет назад снимали документальный фильм об их семье. Мягков и Вознесенская больше 50 лет жили дружно, скромно и не посвящали посторонних в личное. В одном из своих последних интервью Андрей Васильевич рассказывал об их образе жизни. А его супруга, Анастасия Валентиновна, поделилась, как удалось сделать операцию на сердце мужу в Германии: «Андрей пережил сложную операцию. Слава Богу, что нам государство помогло, мы бы не вытянули все это просто». Операция по замене сердечных клапанов прошла успешно – Мягков прожил после нее больше одиннадцати лет. Сегодня ночью сердце 82-летнего Андрея Мягкова остановилось.

Народный артист не изменял принципам, соглашаясь в «нулевые» лишь изредка на съемки в кино и театральные постановки. В интервью Дмитрию Гордону Андрей Мягков говорил, что не осуждает коллег, которые соглашаются на любые сценарии ради гонораров: «Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли… В материальном смысле я может быть не благоденствую. Перед тем, как купить смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит». Если современные сценарии Мягков не жаловал, то старые фильмы со своим участием порой пересматривал: шутил, что не до конца. Андрей Мягков снялся более чем в 40 фильмах.

Супруги, народные артисты Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская, лишь однажды пригласили домой журналистов. Фото: Александр Куров/ТАСС

Пенсия у народного артиста со всеми надбавками выходила немногим больше 60 тыс. руб. в месяц. На лекарства и все необходимое хватало. Машина в семье одна – Volkswagen Tiguan. С советских времен у Мягкова и Вознесенской – квартира в районе Дорогомилово и дача в Подмосковье, где все было обустроено руками актера. На даче проводили время в теплое время года. А последнее время супруги жили в квартире – здесь и удобнее, и врачи ближе.

Из прямых наследников у Андрея Мягкова – одна супруга. Детей у Мягкова и Вознесенской не было. Анастасия Валентиновна в интервью говорила на эту тему так: «Хотели, но очевидно не в той степени, когда люди имеют что хотят. Сказать, что это как-то нас травмировало – нет. Я не знаю другой жизни, поэтому не с чем сравнивать». Всю свою жизнь Мягков посвятил работе – в кино, театре, преподавал, писал детективы. В одном из последних интервью Андрей Васильевич сказал: «Пока что не знаю, что такое «надоело жить. Пока что интересно…»

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