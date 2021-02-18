«Белый снег» Елены Вяльбе: наконец-то в России сняли реальный фильм про спорт

Чуть ли не впервые в России сняли отличный биографический фильм о спорте. Фото: кадр из фильма

Главная фраза фильма «Белый снег» вынесена на афишу мелкими буквами: «Основано на реальных событиях». Чуть ли не впервые в России сняли отличный биографический фильм о спорте. Не подделку «Стрельцов», где от реальности осталась только фамилия главного героя и факт, что он сидел в тюрьме. Не «Движение вверх», где при всей крутизне ленты, в ней оказалось много выдумок и фантастики. А реальную историю реального человека - лучшей лыжницы ХХ века Елены Вяльбе.

Про этот фильм невозможно спойлерить. Открываете «Википедию», находите страничку «Елена Валерьевна Вяльбе» и тут вам все спойлеры от рождения ребенка в 19 лет до олимпийских медалей и феерического чемпионата мира в Тронхейме, где она собрала все «золото» которое может быть. Но этот фильм не про то, что случилось. Это кино про то, как это произошло. Как девочка из неполной семьи, живущей где-то на краю Магаданской области в разваливающемся доме, превратилась в Королеву лыж, и этот титул ей жалует сам действующий монарх Норвегии.

Елена Вяльбе на премьере фильма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая часть про детство кажется слегка натянутой и ее во многом спасают Федор Добронравов (дед героини, о нем настоящая Вяльбе вспоминает в каждом третьем своем интервью) и Ангелина Вяльбе (внучка Елены Валерьевны здорово сыграла ее саму в детстве). В концовке фильма зашкаливающий пафос актерской комедией сбивает Анна Уколова (мама спортсменки по сценарию). А между ними вас у экрана держит сам сюжет. И осознание, что это реальная история, все это было на самом деле, это не фантазия сценаристов.

- Я когда смотрела ленту в первый раз, половину фильма проплакала. Потому что там 99 процентов - правда, - признавалась корреспонденту КП перед премьерой Елена Валерьевна. А вокруг говорили, сколько времени она сама проторчала на съемочной площадке.

Премьера фильма «Белый снег» Фото: Михаил ФРОЛОВ

И поэтому каждая деталь в картине вызывает доверие. Вяльбе действительно напрашивалась в гости к Королю Норвегии Харольду, причем просила норвежек перевести на свой язык фразу «Я хочу увидеть, как вы живете» и репетировала ее несколько дней. А знаменитую речь с извинениями за допинг Егоровой (в фильме у нее другая фамилия) Вяльбе произносила так же путая немецкие и английские слова перед 70-тысячной толпой норвежцев, разъяренных тем, что русские предали спорт и лыжи.

В фильме конечно есть и косяки и нелепости. И излишний пафос, и чересчур наивно переданная история про допинг. Но там же мелькают жестко отобранные кадры про сам спорт, про лыжи, крепления и вот это все. А реальные гонки воссозданы так, чтобы самой Вяльбе не стыдно было показать все это своим друзьям и нынешней сборной России, которой Елена Валерьевна сейчас руководит.

- Мы спортсменам покажем фильм 26 февраля, на чемпионате мира. Кстати, Ковальчик (польская олимпийская чемпионка - прим. Авт ) тоже хотела прийти посмотреть, - рассказывала Вяльбе «КП».

Так что если вы помните репортажи с такими именами, как Стефания Бельмондо или Катержина Нойманова - вам обязательно надо идти на этот фильм. Коктейль из ностальгии и реальной истории бодрит отлично. Если нет - тем более. Потому что знаете, когда точно понимаешь, удался фильм о спорте или нет? Когда на экране восстанавливают ту самую эстафетную гонку Тронхейма-97, а зал начинает болеть словно на реальный трибунах.

Премьера фильма «Белый снег» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что результат известен уже 24 года. Несмотря на то, что кадры хроники как Вяльбе сейчас выиграет с флагом в руках - классика спортивного ТВ. Несмотря на то, что и фильма бы никакого не было, не будь этой победы четверть века назад. Но зал на премьере реально подгоняет Елену Вяльбе к финишу. Топает ногами, свистит и облегченно аплодирует, когда все хорошо заканчивается.

Но от этого и немного грустно. Когда больших побед нет в настоящем, слишком быстро учишься жить величием прошлого.