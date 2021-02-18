"Ирония судьбы" поставила крест на моей карьере": почему Андрей Мягков так и не смог смириться с Женей Лукашиным

За 45 лет "Ирония судьбы, или С легким паром!" стала таким же непременным атрибутом Нового года, как салат "Оливье", шампанское и салют

Андрей Мягков, скончавшийся сегодня ночью на 83 году жизни, был человеком настолько непубличным, что его второе имя - Женя Лукашин - страна знает едва ли не лучше настоящего. За 45 лет "Ирония судьбы, или С легким паром!" стала таким же непременным атрибутом Нового года, как салат "Оливье", шампанское и салют. Вот только сам Мягков, такой неловкий и трогательный в этой мелодраме, своего персонажа не любил.

- Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности я спиртного не люблю, а баню просто ненавижу! Я не понимаю зрителей, которые пересматривают эту ленту по 20 раз, - высказывался артист в интервью и предлагал запретить "Иронию судьбы" лет на 40 (!): мол, перебор уже, товарищи.

- Потому что надо иметь чувство меры, - увещевал Мягков. - Фильм-то, может, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю это зрелище.

И тем не менее, спустя 30 лет артист вновь вернулся на экраны в нелюбимом образе, сыграв в "Иронии судьбы. Продолжение". Говорят, Андрей Васильевич даже приложил руку к написанию сценария, но в конечном итоге от него мало что осталось. И когда актер увидел финальный вариант фильма, да еще и напичканный рекламой, он не смог скрыть своего разочарования.

- Мне непонятно, зачем это все нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем, - заявил после премьеры актер.

- Я знал, что Мягков не любит Женю Лукашина: он для этого героя был слишком серьезен, слишком интеллигентен, - рассказывает kp.ru сценарист Александр Бородянский, который в "нулевые" снял сериал "Сивый мерин" по книге Мягкова (актер написал три детективных романа - по его собственному признанию, "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы". - Ред.). - И какое счастье, что при нашем знакомстве я не выпалил: "Надо же, актер, всенародно любимый Лукашин, а пишет детективы!". Хотя на самом деле так думал и был немало удивлен. Тем более, что повести Мягкова были если не выдающиеся, то по крайней мере, очень качественные. А ведь он никогда не имел отношения ни к криминалу, ни к милиции - откуда только знания черпал?

Бородянский и Мягков встречались несколько раз: артист приезжал к сценаристу за город исключительно по деловым вопросам.

- Очень был светлый человек и очень немногословный, - вспоминает Бородянский. - Я ему говорю: "Читал вашу повесть, очень понравилась". - "Хорошо". "Я готов написать сценарий". - "Хорошо". Никаких вопросов, пожеланий, уточнений. Кратко обсудили, посидели, выпили-закусили. Потом, когда сценарий был готов, он снова сказал: "Хорошо". Не восторгался и не возражал, такая манера общения. Готовый четырехсерийный фильм с участием Домогарова и Арнтгольц ему тоже, вроде, пришелся по душе - он согласился снимать продолжение. Но потом заболел и умер режиссер, и вся история заглохла. Потому что некому было продвигать: сам Андрей Васильевич не ходил на каналы и не предлагал свою повесть.

И тем не менее, спустя 30 лет артист вновь вернулся на экраны в нелюбимом образе, сыграв в "Иронии судьбы. Продолжение"

С тех пор сценарист видел своего молчаливого знакомого разве что на экране

- Посмотрел продолжение "Иронии судьбы", и прямо через экран почувствовал, что Андрей снимался там с неохотой - я всегда вижу такие вещи, - продолжает Александр Бородянский. - Ну вот совсем роль свою не играл, просто присутствовал. Я тогда еще подумал: "Наверное, человеку деньги нужны". А что, они с женой уже почти не снимались, из театра вроде тоже ушли, а жить-то на что-то надо. Понятно, что совсем в постыдных картинах Мягков никогда бы не стал играть, но он критично относился к нашему кинематографу, имел свое особое мнение. Знаете, очень горько, что ушел такой человек. С ним было хорошо помолчать...

КСТАТИ

"Он всегда держался особняком"

- Андрей дважды приезжал к нам на "Кинотавр", - рассказал kp.ru продюсер и основатель фестиваля Марк Рудинштейн. - Он не был общительным, все стороной ходил. Держался особняком, и в этом была какая-то своя прелесть. Он не участвовал в общих праздниках и приемах. Иногда только появлялся на посиделках юмористов в ресторан на пляже - там собирались просто поговорить без шумного застолья. Проблем никаких с Мягковым не было, это был совершенно не звездный человек. Вел себя не по рангу, хотя бы настоящей величиной. Тихо, спокойно, с юмором относился даже ко всем нашим притязаниям с точки зрения его обслуживания на фестивале. Никогда ничего не просил, никогда ничего не требовал. Ни в каких связях замечен не был, везде с любимой супругой. Честно говоря, узнав сегодня о его смерти, даже заплакал. Все растворяется, уходит в небытие. Хотя казалось бы, возраст, все по закону... Но оттого слез не меньше.

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