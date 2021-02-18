«Нас с Настей Бог детьми не наградил. Но наградил племянниками!»: Андрей Мягков два месяца назад дал откровенное интервью

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская в фильме "Летаргия", 1983 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проститься с народным артистом Андреем Мягковым все желающие смогут в пятницу 20 февраля с 10 утра в МХТ им. Чехова. Сегодня вечером на канале «Россия» – одно из последних интервью Андрея Мягкова, которое он дал совсем недавно. В декабре 2020-го года, накануне нового года — Мягков по приглашению телеведущего Андрея Малахова приезжал к нему домой, в гости. Андрей Васильевич хотел познакомиться с сыном телеведущего – 3-летним Сашей. Встреча состоялась. И сегодня в «Прямом эфире» Андрея Малахова показали отрывки этого общения.

Мягков был в отличной форме – бодр, в хорошем настроении. Рассказывал, что последнее время редко рисовал картины и бросил писать детективы. Но чувствовал себя нормально, много читал, смотрел кино. Много говорил о любви к жене Асе – так называл жену актрису Анастасию Вознесенскую. Мягков не стал скрывать, что детей любит: «У нас с Асей детей нет. Бог не наградил. Но наградил племянниками. У Аси две сестры и у каждой по трое детей. И у меня сестра – и тоже есть племянники. Племянников много. Я их люблю очень!»

Но больше всего Мягков любил свою Асю: «Стараюсь пятьдесят шесть лет делать ей приятное. Она от меня не уходит – значит мои старания попадают в восьмерку. Я еще какое-то время надеюсь постараться». Андрей Васильевич рассказал Малахову, что они с женой «не артисты по характеру», поэтому и новый 2021-й год встречать собирались вдвоем.

Андрей Васильевич вспомнил, что и письма от поклонниц в молодые годы приходили, но всегда существовала лишь одна женщина в его жизни – Ася: «Судьба меня спасла. А поклонниц было много - ну и что. Когда есть Вознесенская, никакие поклонницы не страшны. У меня была и есть Анастасия Вознесенская!»

На вопрос: почему Мягков не снимается, ведь силы то есть. Актер ответил так: «Надоело! Есть несколько хороших молодых режиссеров – не приглашают. А то, что предлагают - в моем возрасте нельзя это играть. Деньги, как правило, есть у неталантливых людей. А кино снимают, как правило - они или их жены, или их дети. Сейчас у меня есть возможность не сниматься. У меня счастливая творческая судьба. У меня никогда не было творческого голода. Я никогда не относился к кинематографу серьезно. Только в рязановских картинах я выкладывалась. А все остальное – к сожалению, съемка кончилась и скорее – в театр, в театр. Потому что театр для меня главный был всегда».

И завершил Мягков разговор два месяца назад пожеланием зрителям: «Меньше тягот жизненных желаю всем людям. Надо уметь радоваться жизни. Умение радоваться жизни дано не всем. Для этого не обязательно, чтобы было все прекрасно. Надо учиться радоваться жизни. Желаю людям учиться этому. Здоровья, подольше жить - тем кто хочет. И любви!»

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