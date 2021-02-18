Катерина Шпица обвинила жертв Вайнштейна в хайпе и "духовной проституции"

Актриса Катерина Шпица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморского слова "харассмент", означающего весь спектр токсичного поведения - от унижений и оскорблений до прямых домогательств, у нас боятся совсем не так, как на Западе. Порой этот термин либо не знают, либо стремятся обесценить его значение - мол, совсем чокнулись там в своих европах: мужики к женщинам пристают - радоваться надо, не перевелись еще представители традиционной ориентации! А некоторые считают, что жертвы виноваты ничуть не менее своих мучителей.

Вот и актриса Катерина Шпица в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы" усомнилась в искренности обвинений жертв Харви Вайнштейна - знаменитого кинопродюсера, которого в прошлом году отправили за решетку на 20 с лишним лет после того, как десятки женщин заявили о приставаниях и даже изнасиловании.

- Если говорить откровенно, как я думаю на самом деле, некоторые женщины меня распнут, - осторожно начала Шпица, но вскоре перешла к откровениям. - В том, что касается харассмента, я думаю очень много духовной проституции, а может быть, и прямой. Безусловно, мужчины на протяжении всей истории домогаются и насилуют женщин, это не ново под луной. Но если говорить о Харви, наверняка среди его женщин были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку. Мол, я потерплю, ограничимся какими-то нежесткими видами секса, и это будет нужное знакомство, которое мне потом пригодится... Но когда прошло время, и эти женщины исчерпали свой творческий лимит, стали никому не нужны, то может быть, они решили хайпануть и словить волну травли, получить какое-то воздаяние. Сговориться против одного человека очень легко...

Катерина Шпица на церемонии вручения наград премии "Золотой орел". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы понимаете, что феминистки вас уничтожат - ведь получается, что вы оправдываете насилие, - отметил Красовский. - Вот в вашей карьере были случаи, когда вас домогались?

- В моей карьере никогда не было харассмента. Я в какой-то момент даже думала: "А все ли со мной в порядке?", - беспечно рассмеялась актриса.

Напомним, Харви Вайнштейн - продюсер культовых картин «Убить Билла», трилогии «Властелин колец», «Английский пациент», «Бесславные ублюдки» и многих других, до недавнего времени был одним из столпов Голливуда и всей Америки. Его фильмы имели 341 номинацию на «Оскар», получили 81 статуэтку, а по подсчетам кинокритиков, на церемонии вручения кинопремии Харви благодарили чаще, чем Всевышнего.

Но в октябре 2017 американская пресса опубликовала сенсационные расследования. Оказывается, 65-летний продюсер три десятка лет домогался молодых актрис, принуждая их к сексу за роли. О непристойном поведении Харви рассказали такие звезды, как Ума Турман, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, и кинобог в одночасье стал монстром. И хотя сам Вайнштейн утверждал, что интим всегда происходил по обоюдному согласию, Америка ему не поверила: 11 марта прошлого года Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера к 23 годам лишения свободы.