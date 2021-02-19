«Будет стриптизером, как отец»: Сын Королевой станцевал на шесте под «Дельфина и русалку»

18-летний Архип пробует себя в шоу-бизнесе. Фото: Инстаграм.

С недавних пор сын Наташи Королевой и Сергея Глушко увлекся танцами на пилоне. 19-летний Архип поделился в Инстаграме видеороликом, снятым во время тренировки. Вместе со своей девушкой Мелиссой он показал акробатические элементы, которые пара исполнила под ремикс известной песни Королевой «Дельфин и русалка». Архип перепел старый хит своей мамы на новый лад.

В кадре Глушко-младший в одних трусах висит вверх ногами на пилоне, ловко вращаясь вместе с возлюбленной вокруг металлического шеста. Пара демонстрирует чудеса гибкости и смотрится вместе очень гармонично.

- Решили покреативить под офигенный ремикс на песню Дельфин и русалка! – подписал видео молодой человек.

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под "Дельфина и русалку". Фото: кадр видео.

Однако пользователи соцсети не оценили таланты сына певицы и осудили его за танцы на шесте в полуобнаженном виде. В комментариях они пишут, что Архип зря решил пойти по стопам отца. По их мнению, молодому человеку стоит задуматься о более серьезной профессии, чем занятие стриптизом.

«Ну, началось. По папиным стопам... Еще один стриптизер на подходе», «Будет стриптизером, как отец», «Архип, ну простите меня, но не нужно вам идти в стриптиз. Хватит одного», – считают фолловеры.

Необычным хобби Архип увлекся вслед за своей возлюбленной. Избранницей наследника звездной семьи стала танцовщица на пилоне Мелисса. 20-летняя девушка выступает под псевдонимом Melissa Fox. Роман молодых людей длится уже несколько месяцев. Под влиянием Мелиссы Архип почти ежедневно упражняется на пилоне. Молодой человек признается, что акробатические номера на шесте даются ему с трудом и требуют гораздо больше усилий, чем все другие виды спорта, которыми он занимался раньше.

Кроме танцев на пилоне девушка пробует себя как модель — в ее Инстаграме есть снимки в нижнем белье и в прозрачных топах, демонстрирующих ее грудь. Перед камерой Мелисса держится очень раскрепощено. Судя по всему, романтические отношения молодых людей крепнут день ото дня. На недавний День влюбленных Архип подарил своей подруге кольцо.

Мелисса - очень раскованная девушка. Фото: Инстаграм.

Наследник Королевой и Глушко год назад решил влиться в семейный бизнес и пойти в шоу-бизнес. Сначала Архип не думал о певческой карьере – он всерьез увлекался японским языком и мечтал стать востоковедом. После школы Глушко-младший поступил в Высшую школу экономики на факультет японоведения. Но артистические гены взяли свое, и Архип вместе с мамой начал выступать на сцене. Под псевдонимом Грек он записал несколько песен.