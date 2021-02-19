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Политика

Подарок к 23 февраля: Путин присвоил 62 генеральских звания

Наибольшее число высших званий получили военнослужащие
Александр ВОСТРОВ
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Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 силовикам

Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 силовикам

Фото: REUTERS

Накануне Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 62 генеральских и адмиральских званий. Документ опубликован на портале правовой информации в четверг вечером - 18 февраля.

Приказом новые воинские звания получили 22 военнослужащих Вооруженных сил России, девять сотрудников МВД, девять - из таможенных органов, восемь офицеров войск национальной гвардии, пять - из МЧС, пять офицеров Федеральной противопожарной службы, трое - из Федеральной службы исполнения наказаний.

Последним пунктом Путин присвоил высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Дмитрию Иванову.

Иванов с 2017 года работал в звании полковника на должности заместителя руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

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