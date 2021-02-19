Книги для мужчин к 23 февраля: изучаем историю, раскрываем тайны и настаиваем «свое». Ему точно понравится

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Серия «Главные документы» — это глубокие исследования, написанные отличным языком и богато иллюстрированные фотографиями из засекреченных документов. Многие факты и свидетельства опубликованы впервые.

«Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» Фильмы о разведчиках любят все. В этой книге расскажут о прототипах известных киногероев

«Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства»

Фильмы о разведчиках любят все. В этой книге расскажут о прототипах известных киногероев. Также читатель узнает о главных вехах в становлении разведки, откроет для себя немало имен до этого известных лишь узкому кругу профессионалов и узнает о подвигах, которые совершали разведчики.

«Сталин 1878-1953. Главные документы» В книгу вошли более 1000 рассекреченных документов, фотоснимков, рисунков и карт.

«Сталин 1878-1953. Главные документы»

В книгу вошли более 1000 рассекреченных документов, фотоснимков, рисунков и карт. Все это поможет получше узнать сына сапожника из небольшого грузинского городка Гори, ставшего вождем советского народа и сделать собственные выводы о его личности и его поступках.

«Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Смерш, КГБ» - бестселлер

«Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Смерш, КГБ» - бестселлер

Большинство материалов на его страницах еще вчера имели гриф «совершенно секретно». Публицист и историк Владимир Долматов на их основе создал монументальный труд, в котором рассказал о последних днях главы Третьего рейха и развеял популярные мифы о Гитлере. А мифы эти, в том числе совершенно безумные, появились еще в 1945-м году. Писали, что вместо Адольфа убили его двойника, а фюрер тем временем ушел от преследователей на подводной лодке, осел в Аргентине и женился на негритянке. Было мнение, что он скрылся в Антарктиде, на секретной базе нацистов Новая Швабия. На страницах книги читателей ждет немало сенсационных открытий и фактов.

Кроме серии «Главные документы», в издательстве «Комсомольская правда» есть немало и других интересных книг, посвященных самым разным темам. Вне конкуренции - расследования.

«Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО» Издание для тех, кто любит загадки и готов докопаться до истины.

«Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО»

Издание для тех, кто любит загадки и готов докопаться до истины. В 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски с небес упало некое космическое тело, получившее название тунгусский метеорит. 113 лет пытливые умы гадают, что это было? Почему в радиусе 40 км древние деревья разметаны и сломаны, словно спички? И куда делся виновник этого происшествия, заставивший в буквальном смысле вздрогнуть Землю? Наука ищет истину с 1927 года, именно тогда началась экспедиция Леонида Кулика, первого исследователя тунгусского метеорита. Книга дает несколько новых фактов об истории тунгусского чуда, рассказывает, что первооткрывателями феномена мог быть не Кулик, а другие ученые и даже писатели. Автор рассматривает главные версии - чем на самом деле являлся тунгусский феномен: ледяное ядро кометы, внеземной космический корабль или все-таки необычный метеорит? И самое главное, приходит к выводу, что более века тунгусский метеорит искали совсем не в том месте. Где же на самом деле упал таинственный космический объект? Ответ в книге!

«Курск». 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой» В августе 2000 года каждый в нашей стране следил за спасательной операцией атомной подлодки «Курск». Игорь Курдин пытается разобраться в случившемся

«Курск». 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой»

В августе 2000 года каждый в нашей стране следил за спасательной операцией атомной подлодки «Курск». Игорь Курдин пытается разобраться в случившемся, дать ответы на многие вопросы. Впервые читатели увидят многие документы, фотографии и письма участников событий, узнают подробности спасательной операции.

Самое масштабное расследование трагедии, случившейся на Северном Урале в 1959 году. 9 туристов под руководством Игоря Дятлова отправились из Свердловска в поход и не вернулись к назначенному сроку

«Тайна перевала Дятлова» Николая Андреева

Самое масштабное расследование трагедии, случившейся на Северном Урале в 1959 году. 9 туристов под руководством Игоря Дятлова отправились из Свердловска в поход и не вернулись к назначенному сроку. Экспедиция, направленная на их поиски, обнаружила разорванную палатку и погибших туристов. Было выдвинуто немало версий гибели группы. Спустя годы на перевал, где разворачивалась трагедия, вновь снарядили экспедицию, чтобы раскрыть тайну гибели дятловцев. Специалисты в разных областях проверяли все версии. В книге собраны уникальные фотографии, документы и свидетельства очевидцев.

Подумали мы и о тех, кто любит вкусно готовить и вкусно есть. Книги по кулинарии помогут каждому прокачать свое мастерство.

Эта книга не оставит равнодушным ни одного мужчину. Ведь речь в ней идет об алкоголе

«Душа нараспашку»

Эта книга не оставит равнодушным ни одного мужчину. Ведь речь в ней идет об алкоголе. Нет-нет, она ни в коем случае не призывает к пьянству! Напротив, учит разбираться и наслаждаться. Наслаждаться, в первую очередь, процессом познания и творчеством. Даже если руки не дойдут до воплощения в жизнь того или иного рецепта, читать ее одно удовольствие. Здесь можно узнать, чем отличается спирт от полугара и как готовить настойку из мороженого апельсина, мяты и крыжовника, из перегородок грецкого ореха, а еще на розах, на смородине, иван-чае, березовых сережках и на хлебе…

Книга написана Владимиром Перельманом, основателем гастрономического проекта из 12 ресторанов

«Рыба моя»

Книга написана Владимиром Перельманом, основателем гастрономического проекта из 12 ресторанов. В детстве он часто бывал у бабушки в Астрахани, которую называют рыбной столицей России, а позже пару лет жил в Стамбуле, также славящемся своей рыбой. Кому, как не ему давать советы по выбору рыбы и ее приготовлению? Помогали Перельману выдающиеся шеф-повара. Они научат, как не нарваться на «осетрину второй свежести», как правильно выбрать морепродукты и где их покупать, как разделывать и каким способом готовить. А какие рецепты собраны под обложкой! Шансов остаться равнодушным к готовке сведены к нулю!

Есть убеждение, что женщин нельзя допускать к мангалу. Но далеко не каждому мужчине знакомы тонкости готовки с его помощью. Прочитав эту книгу, можно стать настоящим гуру шашлыка и кутабов, а еще научиться готовить удивительные десерты и лимонады

«Игры мангалов»

Есть убеждение, что женщин нельзя допускать к мангалу. Но далеко не каждому мужчине знакомы тонкости готовки с его помощью. Прочитав эту книгу, можно стать настоящим гуру шашлыка и кутабов, а еще научиться готовить удивительные десерты и лимонады. Секретными рецептами поделился основатель легендарной «Чайхоны №1».

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