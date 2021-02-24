Советуют эксперты: как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

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Врач клинической лабораторной диагностики, директор по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест» Тамара Силкина расскажет, какие анализы помогут как до вакцинации, так и после нее.

Зачем нужна подготовка

У каждой вакцины есть противопоказания, и «Спутник V» – не исключение. Подготовка к любой прививке – стандартное требование. Речь не идет о чем-то глобальном – нужен лишь небольшой комплекс анализов.

«Очень желателен общий анализ крови и, хотя бы, минимальный биохимический комплекс исследований. Это желательно делать, потому что человек может пропустить какую-то дремлющую инфекцию в организме, которая пока не проявляет явных симптомов», – комментирует Тамара Силкина.

Выяснить наличие инфекционных заболеваний необходимо по той причине, что это является одним из противопоказаний к вакцинации «Спутником V».

«При вакцинации может подниматься температура и начинаться озноб. Проявления могут быть похожи на симптомы ОРВИ. Если у человека дремлет внутри незамеченная вовремя инфекция, то из-за прививки может проявиться воспалительное заболевание», - объясняет врач.

Если есть отклонения от нормы

В случае, если по результатам анализов в организме были выявлены отклонения, Тамара Силкина советует обращаться к врачу, в первую очередь – к терапевту.

«Прежде чем вакцинироваться, нужно проверить состояние здоровья, выяснить, если болен или не болен. И если болен, сначала лечиться, потом вакцинироваться», - советует директор по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест».

По словам Тамары Силкиной, зачастую негатив в отношении прививок вызывается именно последствиями от отсутствия правильной подготовки. Один из ее обязательных этапов – прохождение теста на наличие COVID-19.

«Бывают случаи, неоднократно слышала негатив по отношению к прививкам именно против коронавируса, что вот я привился и тут же заболел. И почему-то такая ассоциация, что это именно вакцина вызвала заболевание коронавирусом.

Сама вакцина не вызывает заболевания коронавирусной инфекцией, она не может этого сделать. Скорее, человек в это время являлся именно носителем уже вируса, еще был бессимптомный период. Он еще не заболел, он пошел, привился, инфекция продолжала развиваться, через три-четыре дня он получил классическое заболевание коронавирусной инфекцией. Результат – четкая ассоциация, как будто бы это следствие прививки. Это не следствие, это потому что недообследованные пришли вакцинироваться», - рассказала врач.

Где пройти анализы

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти все необходимые перед вакцинацией исследования одним комплексом – он обойдется намного дешевле, чем каждый анализ по отдельности.

В составе комплекса «Перед вакцинацией» – 7 исследований: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), иммуноглобулины E, антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2.

Такая совокупность анализов поможет выявить инфекцию, определить ее природу и влияние на организм, узнать о работе почек и повреждении клеток печени и мышц, о возможных аллергических реакциях и стадии течения COVID-19, если человек заражен коронавирусом.

С 21 января по 21 апреля включительно комплекс доступен по специальной цене – 2390 рублей, срок выполнения – 1 день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

Также у компании есть предложение и для тех, кто уже сделал прививку – анализ на антитела после вакцинации. Его цена – 1390 рублей без учета взятия биоматериала, срок – 1 день. Нужно иметь в виду, что антитела вырабатываются не сразу после прививки.

«Промежуток времени должен пройти обязательно. Организм человека должен среагировать на введенную вакцину, должны выработаться антитела. Только после этого их можно будет определить. Это после ревакцинации, то есть после второй дозы, после второй прививки, не раньше, чем через неделю. Пока еще никого не встречала, чтобы раньше, чем через неделю, уже были антитела. У нас у коллег в основном начинают вырабатываться так, как по инструкции, через 21 день после второй прививки, после ревакцинации», - прокомментировала Тамара Силкина.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.