Цифровая монополия: «Фейсбук» «запретил» Австралию. Кто следующий?

В Австралии действия Facebook уже назвали «выстрелом себе в ногу» и призвали граждан отписываться от этой соцсети Фото: Shutterstock

В Австралии решили заставить мировых IT-монстров - Facebook и Google - платить за контент, который они берут из местных СМИ, даже если это только заголовок и указание на тему информации. Соответствующий закон, как утверждают, пролоббировали местные медиа-магнаты, терпящие огромные убытки и вынужденные закрывать свои издания из-за того, что рекламный бизнес ушел в глобальные соцсети.

Google с австралийскими издателями в итоге договорился, а вот Facebook категорически с нововведением не согласился и… вычистил из своей сети все содержание местных СМИ. Под горячую руку попали и жизненно важные для граждан страны страницы минздрава Австралии, национального метеоагентства и других официальных структур.

Стенка на стенку, одним словом. Никто сдаваться не собирается. Но в этой ситуации совершенно очевидно: то, о чем в последнее время много говорили, в том числе и у нас, по поводу всесилия и бесконтрольности (некоторым больше нравится - независимости) хозяев частных глобальных социальных сетей - совсем не досужие домыслы. Цукерберг и сотоварищи из других американских сетевых гигантов, совсем недавно сыгравшие ключевую роль в «свержении» ненавистного им Трампа, с такой же эффективностью способны вмешиваться в медиасреду и соответственно во внутриполитические расклады любой страны. Что, в общем-то, уже и доказывать не надо.

С экономической точки зрения, непомерная рыночная власть цифровых гигантов - откровенный монополизм на мировом медийном рынке. А монополии, угрожавшие своим экономическим и финансовым весом государству, разрушались даже в США, как это было со «Стандарт Ойл» в начале прошлого века. И разговоры о необходимости дробления IT-монополистов уже идут в той же Америке.

А в сфере политики и информации их всесилие не ограничивается практически ничем, кроме американских законов. Законы других стран ими, как правило, просто игнорируются. Как и интересы тех, кого обвиняют в нежелании разделять «общие ценности» Запада. Отсюда и возникшее деление на «информацию» и «пропаганду», различить которые друг от друга дано только сетевым цензорам.

Все мы оказываемся не только пользователями, посаженными на «информационную иглу» глобальных соцсетей, но и буквально их заложниками. Логика управдомши из популярной комедии, угрожавшей за непослушание жильцов отключить им газ, вполне сравнима с тем, что может случиться сегодня со всеми нами.

Эти очевидные вещи заставляют воспринимать конфликт Австралии с Facebook не только как денежный спор, но и как принципиальный клинч по поводу «кто в доме хозяин?». Чуть раньше Турция решила окоротить те же Facebook, Twitter и Instagram, потребовав от них создать в стране свои представительства - чтобы можно было с кем-то решать возникающие споры и, при необходимости, призывать к соблюдению местных законов в местных судах. И пока таких представительств не будет, соцсети не имеют права размещать турецкую рекламу, а если и после трех месяцев не согласятся принять правила игры, то попросту будут заблокированы в этой стране.

Феномен соцсетей, ставший сегодня особенно очевидным, в том, что, возникнув как средство ничем не ограниченной и никем не цензурируемой коммуникации свободных людей, они все больше используются своими создателями и хозяевами как средство политического давления, манипуляции массовыми эмоциями, контроля за умонастроениями и продвижения интересов коллективного Запада.

В Австралии действия Facebook уже назвали «выстрелом себе в ногу» и призвали граждан отписываться от этой соцсети. Но вряд ли это повлияет на принципиальную позицию владельцев компании: тотальный контроль и полное доминирование на мировом медиа-рынке - лучшая гарантия соблюдения «свободы слова и свободы СМИ».

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