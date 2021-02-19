Глава финразведки доложил Путину о разоблачении торговцев младенцами

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Конечно, на этой встрече, которая проходила пятницу, 19 февраля, в Кремле, было очень много цифр. Но - в целом - они понятные.

Например, вот эти...

- На сегодняшний день, - сообщил руководитель финразведки, - порядка 2,5 триллиона рублей денежных средств находится на мониторинге у нас, 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков.

Пока президент Владимир Путин изучал диаграммы и таблицы, Юрий Чиханчин сам себе задал вопрос и, разумеется, сам же на него и ответил.

- Что нам удалось, в принципе, сделать в 2020 году с точки зрения превентивных мер? Совместно с ФАС (Федеральная антимонопольная служба. - А.Г.) выявили примерно около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на на 29 миллиардов рублей с недобросовестными исполнителями, и порядка 100 исполнителей отведены от работы с контрактами в связи с тем, что они не прошли проверки. С точки зрения пресечения непосредственно преступных действий возбуждено с нашим участием около тысячи уголовных дел, выявлено и арестовано порядка 125 миллиардов рублей, добровольно возмещено уже 5,5 миллиарда и возвращено в бюджет более 20 миллиардов рублей.

Количество, кстати, фирм-однодневок сократилось за последние два года примерно в пять раз.

- Обналичивание ушло (видимо, снизилось, уменьшилось. - А.Г.) тоже примерно на 35 процентов, и вывод за рубеж в три раза сократился, - отчитался руководитель Росфинмониторинга.

Речь, разумеется, о капитале.

Но, пожалуй, больше всего впечатляют примеры с мест.

В Хакасии выявлены контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас - с участием Генеральной прокуратуры разбираются - как с самим контрактом, так и с теми, кто их заказал.

В Башкирии расторгнут контракт на строительство хирургического корпуса, исполнитель - как недобросовестный - внесен в специальный реестр. Примерно аналогичная ситуация в Ставрополье – на 1,5 миллиарда расторгнут контракт.

- Особое внимание, - доложил Чиханчин, - мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках борьбы с COVID-19. Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами. Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 миллионов денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы. И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге – это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность также проявилась, сейчас подключена с Генеральная прокуратура.

И - совершенно неожиданные факты. Похоже, об этих явлениях впервые заговорили на столь высоком официальном уровне.

- Мы сейчас совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом, - сообщил глава финразведки, - работаем по одному делу, это торговля новорожденными детьми под оказание услуг суррогатного материнства. Я считаю, что это тоже наносит ущерб нашей демографии.

Второе – выявлены преступные группировки: вовлечение в проституцию и продажа людей, торговля людьми. По второй ситуации: кроме коллег с нашей стороны из правоохранительных органов, работаем сейчас с Турцией, с (Объединёнными Арабскими) Эмиратами по выявлению бенефициаров и участников этих всех сделок...

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