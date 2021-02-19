Общество 19 февраля 2021 16:33

Ролик СК — огонь! За него премировать надо, а не увольнять

Следователи креативно поздравили 14-летних, объяснив, что теперь они — уголовно ответственные. Ой, что тут началось... Колумнист kp.ru - о вспыхнувшем скандале