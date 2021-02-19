Общество 19 февраля 2021 16:32

«Приколдес - детство кончилось. Теперь не сюсю-масю...»

Глазам не верю — следователи совместили тортик с угрозами? И как на этот ролик посмотрят подростки? Колумнист kp.ru - о скандальном видеоролике СК