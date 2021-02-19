Хотите месяц киноразвлечений к праздникам? «Пятёрочка» и онлайн-кинотеатр IVI подарят!

Сразу несколько подарков от IVI и «Пятёрочки» при желании смогут получить гости магазинов сети.

Получать подарки очень приятно. К тому же, можно делать это, покупая любимые продукты и прикладывая минимум усилий. Любому гостю универсамов торговой сети достаточно совершать покупки в любом магазине «Пятёрочка» от 777 рублей с «Выручай-картой». На кассовом чеке об оплате появится промокод. Те, кто скачал удобное мобильное приложение торговой сети, могут найти его там. Активировав промокод на сайте ivi.ru, пользователь получит 1 месяц подписки. Еще один подарок - фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» из платного каталога. Картина появилась в России 13 августа 2020 года и была признана многими кинокритиками «Лучшей комедией года».

И это не все! При активации промокода пользователь получит 500 дополнительных баллов на свою «Выручай-карту».

Особо отметим, что акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» по 15 марта 2021 года. Активировать промокод можно до 30 апреля 2021 года, а 500 баллов можно получить до 31 мая 2021 года.

Больше информации об акции, сроках и правилах проведения вы найдете на сайте 5ka.ru и в мобильном приложении «Пятёрочка».