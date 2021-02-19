Пережили трагедии и не сломались: Хабенский похоронил жену, а Витас чуть не погиб в авиакатастрофе

Жена Константина Хабенского Анастасия умерла в 2008 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые тяжелые события могут стать поворотными моментами и открыть дорогу в новую жизнь. Трагедии не обходят стороной и знаменитостей. Они, как и все, проживают их по-разному. Кто-то замыкается в себе, а кто-то начинает жизнь заново. Рассказываем о тех, для кого непростая ситуация стала переломным моментом.

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ

В 2008 году актер пережил тяжелейшую утрату: ушла из жизни его первая жена. Они прожили в браке 8 лет и считались одной из самых гармоничных пар среди отечественных знаменитостей. Анастасия Хабенская была профессиональной радиожурналисткой, но разделяла интересы мужа и нередко ездила с ним на съемочную площадку. Она исполнила несколько эпизодических ролей, например, сыграла переводчицу в фильме Сергея Снежкина "Убойная сила".

Ничего не предвещало неладное: 25 сентября 2007 года произошло радостное событие - у супругов родился крепкий и здоровый сын Иван. И сразу вскоре после этого наступила черная полоса. Анастасии поставили страшный диагноз - рак головного мозга. Она перенесла две операции, что не принесло результата. После года лечения в Лос-Анджелесе супруга Хабенского умерла в возрасте 33 лет.

Артист остался с годовалым сыном на руках и долгое время не мог допустить даже мысли о новых отношениях, считая это предательством. Он вновь женился лишь спустя 4, 5 года - летом 2013-го. Избранницей Хабенского стала актриса Ольга Литвинова. Однако это совсем не значит, что он забыл свою первую супругу. Актер продолжает чтить ее память: уделяет огромное внимание работе «Благотворительного фонда Константина Хабенского». Актер основал его совместно с Анастасией еще при ее жизни - в апреле 2008 года.

Константин Хабенский дал откровенное интервью YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Журналистка спросила о том, посещали ли актера тяжелые мысли о предательстве памяти жены. Он ответил утвердительно, и добавил, что по воле Всевышнего надо жить в любви, а не в страдании. Артист отметил, что самое тяжелое предательство - это забвение.

ВИТАС

Певец столкнулся со смертельной опасностью, едва не став жертвой авиакатастрофы в октябре 2012 года. Витас возвращался домой в Москву с гастролей из Одессы на самолете Boeing-737. Долететь до пункта назначения без эксцессов не получилось. Самолет сделал экстренную посадку из-за остановки двигателя в аэропорту «Борисполь» под Киевом, никто не пострадал.

Певец отмечал, что он очень испугался. По его словам, на тот момент это было самым страшным из того, что случалось в его жизни. Исполнителю пришлось принимать успокоительные.

В итоге Витасу удалось миновать аэрофобию - и по сей день певец активно гастролирует по всему миру. А вот в громкие скандалы он вляпался после этого не единожды. В его “послужном списке” - наезд на велосипедистку неподалеку от ВВЦ , стрельба во дворе своего дома. Эти ситуации повлекли за собой последствия: разбирательства и конфликты. Знакомые певца говорили, что происшествия не были для певца бесследными, он испытывал огромный стресс и даже в некоторых случаях обращался за медицинской помощью.

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ

Трагедия, случившаяся в 2017 году, застала врасплох сразу двух Андреев Григорьевых-Апполоновых. 21 июля в своей сочинской квартире от приступа астмы скончалась Юлия Григорьева-Апполонова - сестра знаменитого Рыжего “Иванушки” и жена его тезки. Горю молодых людей не было предела. Прийти в себя от потрясения двум Андреям спустя время помогло лишь творчество. Рыжий много гастролировал с “Иванушками”, а Андрей Григорьев-Апполонов младший вместе с еще одним своим родственником - Сергеем Григорьевым-Апполоновым - создал музыкальный поп-проект #APPolonovGang. Вскоре их треки стали возглавлять немецкие и российские чарты, а армия поклонников расти день ото дня.

Долгое время вдовец пребывал в одиночестве, но весной 2020 года попробовал построить новые отношения на телепроекте “Дом-2”. Однако эксперимент не увенчался успехом.

“Мы были очень близки с Юлей, я до сих пор переживаю потерю. Выбраться из глубокой депрессии мне помогла музыка, сейчас она и есть моя личная жизнь”, - признается музыкант.

АНДРЕЙ ЕРОНИН

Долгое время Андрей Еронин не был известен как сольный исполнитель и был участником ансамбля под руководством легендарного «Песняра» Леонида Борткевича. Знаменитый музыкант по-настоящему разглядел Еронина уже после трагедии, которая сильно повлияла на жизнь исполнителя.

В 2017 году на трассе Москва-Минск Андрей Еронин попал в ДТП: ночью на дорогу выбежал лось, с которым столкнулся артист. Врачам с трудом удалось спасти зрение артиста, но и это оказалось не самым сложным. Дальше последовали другие операции.

- До аварии у меня был тенор. Но после случившегося я перенес челюстно-лицевую операцию, были затронуты связки, и голос у меня стал ещё выше - тенорино. Когда я показал Борткевичу записи в новой тесситуре, ему «зашло» и он предложил мне попробовать записать песни «Песняров», - рассказывал Андрей Еронин журналистам.

ДАРЬЯ МОРОЗ

Трагедия случилась во время семейного отдыха: 27 февраля 2000 года 16-летняя Дарья Мороз с мамой отдыхала в подмосковном поселке Раздоры. Царила атмосфера праздника - отмечали первую роль юной актрисы в кино. Роковым стало решение покататься на снегоходе - водитель не справился с управлением, врезался в дерево. Дарья оказалась в больнице с переломами, а ее мать Марина Левтова погибла не выжила.

В программе «Звезды сошлись» актриса признавалась, что за восемь лет до случившегося видела эту трагедию во сне. Тогда она никому не сказала о кошмаре и не допускала мысли о том, что он станет пророческим.

По признанию Дарьи, трагедия стала серьезным испытанием для ее отношений с отцом, которые пришлось выстраивать заново. Девушка тогда впервые столкнулась с тем, что все переживают горе по-разному. Восприятие отца, разделившего с супругой 20 лет совместной жизни, кардинально отличалось от видения подростка, которым на тот момент была Дарья.

Через три года после гибели Марины Левтовой отец Дарьи, знаменитый режиссер и продюсер Юрий Мороз, снова женился. Его избранницей стала актриса Виктория Исакова. Дарья приняла новую жену отца.

ВЛАДИМИР ВИНОКУР

В 1992 году с Владимиром Винокуром случилось страшное. Дело было в Германии, Владимир в компании хороших приятелей возвращался домой после концерта.

Из-за гололедицы автомобиль потерял управление и на бешеной скорости “влетел” в деревья левым боком. Два человека погибли на месте - водитель и сидевший позади него друг Винокура.

Артиста спасло то, что он сидел с правой стороны. Тем не менее Владимир Натанович получил серьезные повреждения левой руки и вывих из таза правой ноги. Сам артист с присущей ему иронией отмечал в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», что “его разорвало как цыпленка табака”. Винокур мог лишиться ноги - медики предупреждали об угрозе ампутации.

Неоценимую помощь Владимиру Натановичу тогда оказал Иосиф Кобзон: благодаря его содействию артиста доставили в военный госпиталь Белец в Германии. Мастерство немецких врачей сделало возможным настоящее чудо - ногу удалось спасти.

Винокур точно родился в рубашке: он мог оказаться в числе пассажиров злосчастного теплохода «Адмирал Нахимов», шедшего из Новороссийска в Сочи. Спас случай: накануне Винокур изрядно повеселился накануне вместе с близким другом Львом Лещенко, и они опоздали на рейс. Пассажирское судно столкнулось с сухогрузом, жертвами той трагедии стали 423 человека.