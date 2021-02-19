Жена Александра Малинина показала новорожденного малыша Фото: СОЦСЕТИ

Александр Малинин и его третья супруга Эмма счастливы. Не так давно в их большой и дружной семье родился еще один ребенок. Трогательной фотографией младенца поделилась избранница 62-летнего певца.

Александр Малинин несколько дней назад объявил о рождении ребенка. "Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!", - писал он в блоге, разместив фото из своего особняка.

Знаменитый певец - счастливый отец четверых биологических детей и одного приемного. А также дедушка теперь уже троих внуков. С женой Эммой он живет душа в душу более 30 лет.

Супруга исполнителя показала новорожденного мальчика. "Обняться и поцеловаться - это самое важное. А я теперь многодетная бабушка", - похвасталась Эмма.

Счастливая женщина не стала демонстрировать личико младенца, зато похвасталась его крохотными розовыми пяточками. Кадр вызвал у публики умиление и восхищение.

Внука Малинина назвали Лео. Он родился настоящим богатырем. Вес мальчика - 4200 граммов и рост 53 сантиметра. Отцом ребенка является приемный сын певца Антон. Он родился в первом браке Эммы. Теперь молодой человек - многодетный отец. В 2007 году на свет появился его первенец Платон, а спустя еще пару лет - дочка Арианна.