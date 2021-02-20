Вакцина «КовиВак» от Центра Чумакова зарегистрирована: кому подойдет и какие противопоказания

Вакцину разработали в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Фото: ТАСС

В субботу, 20 февраля, Минздрав зарегистрировал третью отечественную вакцину от коронавируса - препарат «КовиВак». Что известно на сегодня об этой прививке - «КП» собрала ответы на 10 главных вопросов.

1. Кто создатель «КовиВака»?

- Вакцину разработали в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Это известное исследовательское учреждение, входящее в структуру Российской академии наук. Работы ученых института легли в основу Всемирной программы по ликвидации полиомиелита.

2. Что представляет собой вакцина?

Это первая и на сегодня единственная российская цельновирионная вакцина против COVID-19. В ее основе - инактивированный («убитый») коронавирус. «Это мертвые вирусные частицы, они уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида», - пояснил замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов.

Для разработки прививки был взят штамм коронавируса одного из пациентов ковидного госпиталя в Коммунарке.

3. В чем заключается действие вакцины «КовиВак»?

В отличие от других российских прививок, «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», в составе которых отдельные фрагменты коронавируса, «КовиВак» знакомит организм с полным набором антигенов (белков) вируса. Как рассказал Константин Чернов, это имитирует естественный процесс встречи с инфекцией и потому дает наиболее надежную защиту.

4. Насколько безопасна такая прививка?

Как заверяют в Минздраве, вакцина абсолютно безопасна. Инфекционисты подтверждают: мертвые вирусные частицы не способны вызвать COVID-19. В целом технология изготовления вакцины на основе инактивированных вирусов известна многие десятки лет, хорошо отработана и подтвердила свою безопасность.

5. Какова эффективность «КовиВака»?

Официальных публикаций об этом нет. По словам Михаила Мурашко, вакцина «показала свою эффективность», потому и была зарегистрирована. Гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью «Вестям 24» рассказал:

- Уровень антител на сегодня не является решающим показателем, что человек защищен. И в то же время, есть сомнения, что когда нет антител, то отсутствует [иммунная] реакция. В наших исследованиях по предварительным данным примерно 15% участников не вырабатывают антительный ответ к 28 дню. Возможно, антитела у них появятся позже. Мы продолжаем исследования.

6. Сколько будет действовать иммунитет после «КовиВака»?

«Продолжительность иммунитета неизвестна», - сказано в Инструкции к вакцине.

7. От каких штаммов будет защищать вакцина?

Специалисты считают, что «КовиВак» будет эффективен против разных штаммов коронавируса, включая появляющиеся новые варианты, за счет полного набора антигенов (то есть белков вируса, к которым организм вырабатывает иммунитет).

Президент Владимир Путин поручил провести специальные исследования, которые прояснили бы, как на самом деле работают против новых штаммов «короны» все три российские вакцины. Результаты должны быть известны к середине марта.

8. Какие побочные эффекты у «КовиВака»?

- Практически ни у кого не было даже температурных реакций, не говоря уже о каких-то более серьезных осложнениях, - говорит глава команды разработчиков прививки Айдар Ишмухаметов. Болезненность в месте укола - фактически единственное.

При этом важно иметь в виду, что пока проведены только 1 и 2-я фазы испытаний вакцины. То есть до сих пор уколы делали молодым здоровым добровольцам.

9. Какие противопоказания у прививки?

На данный момент вакцина зарегистрирована для применения у взрослых 18-60 лет.

Противопоказаниями согласно инструкции являются:

- возраст до 18 лет,

- беременность и период грудного вскармливания,

- отягощенный аллергический анамнез: перенесенный анафилактический шок, отек Квинке, аллергия на компоненты вакцины и др.,

- хронические инфекционные заболевания в период обострения,

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Также в инструкции перечислены состояния, когда вакцинация может быть проведена «с осторожностью» - то есть после того, как лечащий врач оценит соотношение пользы и риска вакцинации у конкретного пациента. К числу таких состояний относятся: аутоиммунные и аллергические заболевания, хронические заболевания печени и почек, сердечно-сосудистой системы и др.

10. Кому подойдет такая вакцина?

На сегодня нет официальных критериев распределения разных видов антиковидных вакцин. После госрегистрации «КовиВака» глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что будет разработан специальный документ, где определят возможные показания применения тех или иных вакцин для разных групп населения. Некоторые врачи считают, что «КовиВак» скорее подойдет молодым и людям среднего возраста с крепким здоровьем.

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По словам председателя правительства Михаила Мишустина, уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот (параллельно будут идти клинические исследования 3 фазы на широком круге добровольцев). В дальнейшем, как рассказал гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, планируется выпускать не менее полумиллиона доз вакцины в месяц.

В каких регионах появится «КовиВак», пока не известно.

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