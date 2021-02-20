Третья вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — "Ковивак" Центра им. Чумакова Фото: REUTERS

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Препарат разработали специалисты центра имени Чумакова.

- Мы сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина от коронавируса. И уже в марте в промышленное производство будут запущены первые 120 тысяч доз, - заявил Михаил Мишустин.

Напомним, вакцина "КовиВак", разработанная подведомственным Минобрнауки России Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, получила регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России.

Препарат прошёл клинические испытания среди 400 человек в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.

Вакцину рекомендуют применять для людей от 18 до 60 лет, но показания к применению расширят после завершения второй фазы клинических исследований. В ней примут участие добровольцы старше 60 лет и испытуемые, имеющие заболевания.

Ранее сайт KP.ru подробно рассказывал о преимуществах вакцины "КовиВак" и о том, чем препарат отличается от других российских вакцин от коронавируса.