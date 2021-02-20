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Актрисе Вере Сотниковой стало плохо на прощании с Андреем Мягковым

60-летняя артистка тяжело переживает смерть звезды "Иронии судьбы"
Ольга ЛИБГАРДТ
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60-летняя артистка тяжело переживает смерть звезды "Иронии судьбы"

60-летняя артистка тяжело переживает смерть звезды "Иронии судьбы"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве проводили в последний путь Андрея Мягкова. 82-летний актер скончался 18 февраля на руках у жены Анастасии Вознесенской. 20 февраля в МХТ имени А. П. Чехова состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР. Отдать дань уважения звезде фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служеюный роман" пришли поклонники его таланта и коллеги по сцене. Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Ирина Апексимова, Станислав Садальский, Александр Феклистов и многие другие не сдерживали слез. А Вере Сотниковой и вовсе стало плохо.

Актриса Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по умершему Андрею Мягкову. 60-летняя артистка была ученицей актера. Она вышла к микрофону, чтобы сказать последние слова своему педагогу, и разрыдалась прямо во время траурной речи. "У меня дыра в груди. ...Какие же у него были глаза! Лично я потеряла последнего педагога. Если бы сейчас можно было отдать свое сердце Андрею Мягкову, я бы это сделала", - поделилась эмоциями артистка.

В Москве проводили в последний путь Андрея Мягкова.

В Москве проводили в последний путь Андрея Мягкова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса не знает, как сложилась бы ее судьба, если бы в 1977 году она не пришла поступать в Школу-студию МХАТ, в которой преподавал Мягков. "Именно благодаря Андрею Васильевичу нам преподавали помимо всего прочего преподавали мастерство по человековедению. Он настолько чистый, сильный в этом проявлении человек. Он нас так учил жить. Люди именно с такими качеством могут через свои роли транслировать миру любовь, чистоту и доброту", - рассказала Сотникова.

Она благодарна судьбе за возможность не только учиться, но и играть на одной сцене с актером в "Трех сестрах" и "Дяде Ване". После этого убитая горем женщина присела рядом с гробом звезды театра и кино. В какой-то момент потрясенной знаменитости стало плохо. Она схватилась за голову.

Актриса Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по умершему Андрею Мягкову.

Актриса Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по умершему Андрею Мягкову.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Артист прославился благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым.

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