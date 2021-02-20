Новое испытание: что на самом деле произошло с Михаилом Ефремовым в московском СИЗО

Актер Михаил Ефремов на творческом вечере, 2012 г. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Отъезд Михаила Олеговича обратно в белгородскую колонию оказался таким же неожиданным, как и визит в Москву. Напомним, последние две недели для артиста-сидельца выдались насыщенными и крайне тяжелыми: сначала его без предупреждения сорвали с уже насиженного места и отправили в столицу - как выяснилось, по запросу следователя, который ведет дело лжесвидетелей. Потом несколько дней Ефремов кантовался в СИЗО "Водник" и выезжал для "проведения следственных действий": так сыщики называют допросы и очные ставки.

И вдруг - новое испытание: сегодня рано утром в камеру к Ефремову заявились сотрудники ФСИН. Мол, собирайтесь, батенька, едем обратно. А такие вояжи, как известно арестантам и адвокатам, - крайне неприятная процедура: несколько сотен километров между Москвой и Белгородом превращаются в 3-4 дня пути тюремным спецпоездом. Движешься по чайной ложке в час, курить нельзя, а порой еще и отправляют на ночевку в попутные СИЗО, где тебя точно никто не ждет. В двух словах - кошмар и морока.

Первыми "пропажу" знаменитого арестанта сегодня заметили правозащитники. Дело в том, что по регламенту предупреждать о перемещениях осужденного родственников или адвокатов никто не обязан.

- Мы пришли в "Водник" по обращениям от других заключенных. И я думаю: дай-ка зайду к Михаилу Олеговичу, - рассказал kp.ru ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. - У нас с ним сложились хорошие отношения, однажды я ему даже пьесу свою показывал. В итоге попросил навестить артиста, а мне говорят: "Не получится. Уже отбыл обратно". Я конечно, удивился, но расспросы здесь неуместны: нам никто не будет объяснять, по каким причинам осужденный поехал по этапу. Но от самого Ефремова я слышал, что в колонии ему нравится куда больше. Там он задействован на производстве, всегда занят работой, мысли не лезут в голову. К тому же, там более свободное передвижение, чем в СИЗО: можно бывать на улице, ходить по территории. А в изоляторе все время сидишь в четырех стенах.

Защитник актера Петр Хархорин о причинах отъезда своего клиента, наверняка осведомлен. Но откровенничать с прессой не хочет и не может.

Адвокат Петр Хархорин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы хотите, чтобы меня по 310 привлекли (статья УК РФ - "Разглашение данных предварительного расследования". - Ред.)? Это же сразу конец карьере! - ответил адвокат на звонок kp.ru. - Ребята, я ведь давал подписку о неразглашении. Все подробности по делу знаю, но сказать ничего не скажу. Единственный момент вам озвучу: этапирование Михаила Олеговича для меня тоже стало новостью. Я был у него в СИЗО позавчера, и речи о возвращении в колонию не шло. Ну, раз увезли, значит, необходимость в нем отпала...

Между тем, по оценкам экспертов, отъезд в колонию для Михаила Ефремова может означать два варианта развития событий: один хороший, другой плохой.

- Возможно, следователи закончили все необходимые действия с актером и не нашли его вины в деле лжесвидетелей, а значит, новый срок сидельцу не грозит, - прокомментировал "Комсомолке" знакомый с делом юрист. - Да, Ефремов мог выделять какие-то деньги на текущие расходы своему адвокату, и чисто теоретически, мог быть не в курсе, если тот подкупил трех "очевидцев" аварии для оправдания актера в суде. Тогда с Ефремова взятки гладки, и Михаил Олегович будет продолжать сидеть в колонии, сколько положено. Однако, нельзя исключать и другой сценарий: следователи закончили первоначальные действия, отправили актера обратно на зону, а при необходимости возьмут да и вызовут его снова. И так и будут катать, пока дело не закроют. Это очень неприятный, но вполне реальный сценарий.

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