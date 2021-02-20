Михаила Ефремова снова этапировали в колонию под Белгородом

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля, актер Михаил Ефремов, приговоренный к тюремному заключению за ДТП со смертельным исходом, сноба был этапирован в колонию под Белгородом из московского СИЗО «Водник». Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Сегодня, когда члены ОНК Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в СИЗО-5, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в колонию в Белгородской области», - заявил секретарь ОНК.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы. Поздно вечером актер в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы. Как писал сайт kp.ru, в начале февраля актер обжаловал приговор по смертельному ДТП, и подал кассационную жалобу.