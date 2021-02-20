Геннадий Онищенко рассказал, почему привился вакциной «КовиВак»

Геннадий Онищенко привился от коронавируса в конце декабря 2020 г. Фото: Личный архив

- Геннадий Григорьевич, премьер Михаил Мишустин затвердил третью российскую вакцину от коронавируса, которой вы привились. «КовиВак», разработанная в Центре им. Чумакова.

- «КовиВак» - это вульгаризм. А так, в общем-то, цельновирионная вакцина.

- А почему вы еще на стадии испытания именно ее избрали?

- Потому что тремя вакцинами сразу нельзя прививаться.

Что же касается сути, то, в общем-то, логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа.

Потому что в первом случае, в "Спутник V" Центра им. Гамалеи, взята плазмида, часть генетического кода коронавирусной инфекции, которая отвечает за иммунный ответ, вставлена в другой вирус – и введена в человеческий организм.

Следующая вакцина – «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» - это синтетическая. То есть сшитая искусственным образом.

Безусловно, все три вакцины безопасны, все три эффективны. Но более естественный иммунный ответ на именно данный тип коронавируса получается из цельновирионной вакцины. Поэтому, учитывая, что последние 30-40 лет своей деятельности я в том числе отвечал и за производство вакцин, и за обеспечение ими нашей страны, для меня это более понятный, более логичный выбор.

- А этой вакциной один укол нужен?

- Нет, два. Но я уверен, если бы имели индивидуальный подход, то, например, мне, достаточно было бы одной инъекции, чтобы выработать достаточный уровень антительного ответа. Но, поскольку зарегистрирована вакцина в усредненном плане, и у нас нет возможностей каждого человека проверять на конкретный иммунный ответ, это и дорого, да и, в общем-то, не нужно, я сделал два укола. По инструкции.

- А как вы себя чувствовали после прививки? Лихорадка, боли в мышцах, температура, какие-то еще побочные эффекты?

- Чувствовал себя уверенно, вдохновленно. И даже был готов давать интервью «Комсомольской правде».

- А потом на Крещение вы же окунулись в прорубь.

- С полной уверенностью, что защищен от коронавирусной инфекции.

- А вы проверяли антитела после прививки?

- Нет, не проверял. И считаю, что не нужно это делать.

- Почему?

- Зачем? Я знаю, что моя иммунная система дала ответ… Я ее тренирую регулярно.

- А сколько времени может понадобиться для выработки иммунитета?

- 7-10 дней. Это штатный ответ любой иммунной системы.

- Один из разработчиков этой вакцины за несколько дней до регистрации сказал, что она в первую очередь для молодых и относительно здоровых. Вы с этим согласны?

- Нездоровым в данный момент вакцину не прививают. Есть четкий перечень противопоказаний. И если вы участник спортивных турниров, допустим, но при этом у вас вчера была температура, вас никто не привьет.

Я чувствовал себя хорошо. Вы тоже давайте, занимайтесь своей иммунной системой. Вы, кстати, все замеры сделали нужные?

- Да, антитела есть. Вы мне сказали, что можно жить спокойно.

- Так и есть…Во всяком случае, в ближайшее время.

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