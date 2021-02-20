Что произошло после матча 1/8 финала Кубка России Динамо - Спартак

"Динамо" выбило "Спартак" из Кубка России, победив со счетом 2:0. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" не смог пройти в четвертьфинал Кубка России, уступив со счетом 0:2 "Динамо" на стадии 1/8 финала турнира. И теперь команда Доменико Тедеско будет, по сути, бороться только за высокие места по итогам сезона в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что его команда выглядела все равно неплохо в матче даже после того, как пропустила гол первой в начале поединка с пенальти.

- Сегодня наши пропущенные голы возникли именно после стандартных положений, будем работать над этим, - сказал Тедеско после окончания встречи. При этом же, он сохраняет бодрость в отношении перспектив команды по итогам сезона в Премьер-Лиге. Тедеско сказал после матча:

- Обидно, что вылетели из Кубка. Но изначально предполагали, что матч не будет простым. Остался чемпионат. Хотим закрепиться на третьем месте или развить успех, - отметил наставник "Спартака", при этом категорически отказавшись давать комментарии по поводу пенальти.

Наставник победителей, тоже немец, Сандро Шварц после матча сказал о том, что в "Динамо" усиленно готовились к матчу против "Спартака", пытаясь угадать, по какой схеме будут играть соперники:

- Мы готовились к обеим схемам «Спартака». Обсуждали перед игрой. Перед матчем была отдельная теория по стандартам. Большое спасибо тренерскому штабу, - сказал Шварц после победной игры.

В свою очередь, автор первого гола в матче Даниил Фомин, говоря об итогах поединка, отметил атмосферу на домашнем стадионе "Динамо":

- Не видел момент с пенальти. Главное, что назначили пенальти, а потом я посмотрю момент и выскажу свою мнение. Сегодня была классная атмосфера, болельщики пришли в такую погоду. Нам это сыграло на руку.

А что же "Спартак"? Обозреватель "КП" подметил ключевые моменты поединка, сделав пять главных выводов по матчу Динамо - Спартак, и указав на недочеты со стороны гостей встречи.