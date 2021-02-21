Правящая семья Дубая подтвердила, что принцесса Латифа жива и находится дома

Латифа сумела передать несколько видеозаписей, сделанных тайно в ванной, в которых рассказала, что после побега в 2018 году ее похитили, избили и держали в тюрьме, подвергая издевательствам. Фото: www.youtube.com

Династия Аль-Мактум, правящая семья эмирата Дубай, через посольство в Лондоне официально ответила на вопрос о судьбе принцессы Латифы.

Согласно сообщению, дочь Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум находится дома и чувствует себя хорошо.

Судьбой принцессы озабочены правозащитники во всем мире. Они даже призвали ООН вмешаться, и Комиссия по правам человека направила властям ОАЭ письмо с просьбой предоставить доказательства того, что Латифа жива.

Правящая династия Дубая поблагодарила всех за интерес к члену семьи эмира и заявила, что все в порядке:

– Семья Ее Высочества подтверждает, что она находится дома под присмотром родственников и врачей.

Сама же Латифа сумела передать несколько видеозаписей, сделанных тайно в ванной, в которых рассказала, что после побега в 2018 году ее похитили, избили и держали в тюрьме, подвергая издевательствам.

Ранее «Комсомольская правда» подробно рассказывала о подготовке побега принцессы из дворца и его неудачном завершении.