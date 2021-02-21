Бывший заключённый, чемпион по пощёчинам и блогер: как теперь выглядит бокс в России

Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможно ли увидеть на одном ринге соперников, чья масса тела отличается на 44 килограмма? Или чемпиона по пощёчинам и обладателя самого большого бицепса России в схватке по правилам бокса с тяжеловесным бойцом смешанного стиля? Организаторы турнира «Короли ринга» взяли на себя смелость и ответили: «Возможно».

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса, главными героями которого стали совсем не боксёры. Разумеется, нашлось довольно много противников такого формата, но тут важно вспомнить фразу «спрос рождает предложение». На пресс-конференции перед шоу исполнительный продюсер телеканала РЕН ТВ Анатолий Тупицын заявил, что лучшие рейтинги в истории канала показал бой Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. На этот раз подобных боёв оказалось в разы больше.

К удивлению публики, бой не был похож на столкновение двух недвижимых айсбергов. И Денис, и Максим неплохо для своих габаритов передвигались по рингу, периодически раздвигая руками в стороны и призывая оппонента к активным действиям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бой весом в 329 килограмм: Новосёлов — Вильданов

Основная программа шоу «Короли ринга» отрылась битвой титанов: чемпион по пощёчинам и мистер «самый большой бицепс России» Денис Вильданов по прозвищу «большой папа» вышел в ринг против одного из самых массивных самбистов и бойцов смешанного стиля в стране Максима Новосёлова. На двоих бойцы собрали 329 килограмм, а Новосёлов — ещё и армию поклонников, в которую вошли рэпер Джиган, пауэрлифтер Кирилл Сарычев и звёзды тик-тока.

«Шатун» как будто включил вторую передачу, к которой не был готов Вильданов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К удивлению публики, бой не был похож на столкновение двух недвижимых айсбергов. И Денис, и Максим неплохо для своих габаритов передвигались по рингу, периодически раздвигая руками в стороны и призывая оппонента к активным действиям. Конечно, весь шарм этого поединка был в ожидании немногочисленных, но сильных ударов. И в четвёртом, последнем раунде Новосёлов донёс такой удар до соперника. «Шатун» как будто включил вторую передачу, к которой не был готов Вильданов.

Максим Новосёлов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Рыжий Тарзан» превратил льва в котёнка: Дацик — Дижон

Чемпион мира по панкратиону Вячеслав Дацик широкую известность получил благодаря своим выходкам, которые нередко оказывались за рамками закона. У Дацика за спиной около 13 лет тюремного заключения и лечение в психиатрической клинике. «Рыжий Тарзан» — прозвище Дацика — признался, что теперь ведёт мирную жизни, поэтому и пришёл в спорт джентльменов. Но его соперник, камерунец из Санкт-Петербурга Тайсон Дижон, знал, что Вячеслава можно вывести из себя, поэтому решил пойти по пути жёсткого треш-тока. Называл Дацика тараканом и намеривался показать ему, кто тут настоящий король джунглей. Дацик с титулом льва для Тайсона не согласился и обещал сделать из него «мокрого котёнка».

Чемпион мира по панкратиону Вячеслав Дацик широкую известность получил благодаря своим выходкам, которые нередко оказывались за рамками закона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Своё обещание бывший заключённый стал выполнять с первых секунд боя. Забыв про оборону, соперники разменивались размашистыми ударами, откровенно переходя в мясорубку. На стороне Дацика было существенное преимущество — он больше оппонента на 35 килограмм, поэтому Вячеслав не стесняясь давил Дижона. В какой-то момент это сработало, и африканец просто вылетел за канаты, а когда вернулся, получил очень мощный нокаут в четвёртом раунде. Победа Дацика сопровождалась криком с трибун: «Сары на кичку».

— Колхозка непобедима, она и в Африке колхозка. Когда колхозка прилетает, встать уже нереально. Проверил на прочность его кулачки. Кулачки так себе. На мой железобетонный калган рыхловатые. Хотелось почувствовать мощь удара, я даже пару раз специально подставил голову. Я медленный боец, люблю ломать головой кулаки, многим сломал. Он пару раз засадил, и уже такого большого желания в голову мне всаживать не было, — рассказал Дацик после боя с Дижоном.

На этот раз Михаил должен был одолеть блогера, чей вес был меньше на 44 килограмма, чем у него. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давид не одолел Голиафа: Кокляев — Тарасов

Бой Кокляева публика ждала с особым нетерпением. Ещё бы, ведь он и есть тот самый человек, который в поединке с Александром Емельяненко буквально провозгласил: боксировать может каждый. На этот раз Михаил должен был одолеть блогера, чей вес был меньше на 44 килограмма, чем у него. Публика предвкушала самый жаркий поединок вечера, и ожидания переросли в реальность. Да, пусть не жаркую, но конкурентную борьбу зрители получили. За это, наверное, спасибо нужно говорить Артёму Тарасову, которому, конечно, было непросто противостоять кокляевской мощи. Зато Артём вооружился приличной армией поклонников, примерно той же, что была у Новосёлова. Тол ко старый друг Кокляева по железу Кирилл Сарычев переметнулся в штангистский лагерь.

Бой Кокляева публика ждала с особым нетерпением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тарасов максимально старательно уходил из-под тяжёлых джебов Михаила и пытался сокращать дистанцию, что, безусловно, правильно, когда против тебя боксёр с длинными руками. Но блогер сразу попадал в удушающие объятия пауэрлифтира, которые позволяли сбивать темп. Пару раз Артём доставлял серию ударов прямо в голову Михаила, но Кокляеву хватало одного выстрела, чтоб остудить пыл блогера.

Как итог — закономерная победа Кокляева раздельным решением судей. Тарасов от этой новости не расстроился и даже проговорился про реванш.

Фёдор Чудинов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скучный, но профессиональный: Чудинов - Чилемба

Как ни странно, но единственный бой двух профессиональных боксёров основного карда шоу не смог стать мастер-классом. Поединок Фёдора Чудинова и Айзека Чилембы не вытекал из логики турнира и смотрелся странновато и завершился вничью.

Как ни странно, но единственный бой двух профессиональных боксёров основного карда шоу не смог стать мастер-классом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поединок Фёдора Чудинова и Айзека Чилембы не вытекал из логики турнира и смотрелся странновато и завершился вничью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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