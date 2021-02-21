Что произошло с матерью, убившей своих детей в Москве: на допросе она рассказала о ссорах с мужем

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Фото: СОЦСЕТИ

Москвичка Алина Жолобова призналась в убийстве трехлетнего сына и 11-летней дочери в Южном Медведково.

- Женщина пришла в сознание. На первом допросе она признала свою вину. Сказала, что сама убила своих детей, - рассказали «КП» в правоохранительных органах.

Вернулся из офиса и не заметил мертвых детей

Вечером 20 февраля женщина задушила детей в двухкомнатной квартире в Ясном проезде. После этого попыталась покончить с собой и вызвала скорую помощь. Женщина знала, что около 21.00 супруг вернется домой с работы.

Спасти трехлетнего мальчика и 11-летнюю девочку не удалось.

Ориентировочно в такое время Игорь Жолобов и вернулся из офиса по продаже брендовой одежды, где работал айтишником. В квартире не горел свет. Мужчина зашел в кухню, чтобы поужинать. Супругу с детьми не стал будить, думая, что они уже спят. Жолобов и подумать не мог, что в соседней комнате истекает кровью его жена и мертвые дети. Через 20 минут в квартиру постучали медики.

- Я сказал, что мы скорую не вызвали. А они говорят, что звонил женский голос. Я зашел в комнату, стал аккуратно будить жену, почувствовал, что рука мокрая – это была кровь. Алина лежала на кровати, рядом с ней сын и нож, - рассказал отец семейства Игорь Жолобов.

Спасти трехлетнего мальчика и 11-летнюю девочку не удалось. А 36-летнюю мать с ножевым ранением доставили в реанимацию. Всю ночь женщина была в реанимации. Игорь Жолобов говорил следователям, что с женой они не конфликтовали. Накануне тоже не ссорились. Он не сдерживает свои эмоции, все время плачет. Соседи тоже говорили, что со стороны приличная семья.

Мужу все не нравилось: конфликты были

Медики забрали Алину Жолобову в реанимацию. Только утром она пришла в себя и рассказала, что не могла выдерживать нравоучений мужа.

- Это я их убила, я. Я все время не так все делала. Не так убирала, не так готовила. Мужу все не нравилось, - сказала на допросе Алина Жолобова.

Игорь Жолобов

Супруги поженились 13 лет назад. Алина приехала из Орска в Москву, работала в магазине одежды. Родилась дочка, потом и сын. Алина после декрета решила пока еще не выходить на работу. Семью полностью обеспечивал Игорь. В квартире была и современная мебель, и быттехника. Алина занималась домашними делами, отводила 11-летнюю дочку в школу (в 5 класс), а трехлетнего сына в детский сад. К семье приезжали родители Алины. Бабушка и дедушка часто проводили время с внуками.

- Нормальная семья. Приветливые, всегда здоровались, - говорит соседка.

Молодая семья никогда не состояла на психиатрическом учете, не попадали в полицию. Один раз Игорь Жолобов привлекался за распитие алкоголя в общественном месте – выписали штраф 500 рублей.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Женщине грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по части 2 статьи №105 УК РФ «Убийство двух малолетних», - рассказали в Следственном комитете по Москве.

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